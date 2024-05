Concorso magistrato 2022: risultati online/ Sul sito del ministero della giustizia l’elenco degli idonei

CONCORSO MAGISTRATO 2022: RISULTATI ONLINE: CHI HA SUPERATO IL PRIMO SBARRAMENTO?

Stando ai risultati, i candidati che sono riusciti a superare il concorso di magistrato 2022 sono stati 549 su 3147, a fronte comunque di 400 posti disponibili: ovviamente il concorso non è ancora terminato visto che i 549 dovranno ora affrontare la seconda prova, quella degli orali, che decreterà l’idoneità definitiva. Facendo clic su “elenco candidati idonei”, apparirà uno schema composto da nome e cognome del candidato, data di nascita e soprattutto il punteggio ottenuto nelle tre sezioni diritto civile, penale e amministrativo, oltre ovviamente al totale.

Il portale del ministero della giustizia specifica inoltre che le prove orali scatteranno il prossimo 1 luglio 2024 al Ministero della Giustizia di via Arenula 70, in Roma: intanto nella giornata di oggi, dalle ore 12:00, è stata disposta la riapertura delle domande per il “nuovo” concorso a quattrocento posti di magistrato ordinario di cui al D.M. 8 aprile 2024.

COME VERIFICARE LE GRADUATORIE?

E’ da giorni che c’era una grande attesa per conoscere i risultati del concorso per diventare magistrato 2022 che finalmente sono stati pubblicati online: attraverso il sito ufficiale del ministero della giustizia, dalle ore 15:00 di ieri pomeriggio, giovedì 23 maggio 2024, è possibile accedere alle graduatorie contenenti gli elenchi degli idonei. Per entrare alla sezione dedicata la cosa più semplice da fare è quella di ricercare tramite Google le parole chiave “concorso magistrati ministero della giustizia” o eventualmente potrete cliccare qui: i candidati allora riceveranno un elenco di link: non dovranno fare altro che cliccarci sopra e si aprirà una pagina dedicata dove si potrà appunto consultare l’elenco dei candidati idonei che rimarrà online fino al termine della procedura.











