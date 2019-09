Concorso Ministero Beni Culturali/ Oggi scadenza bando MiBAC: 1052 posti da vigilante

Ancora poche ore a disposizione per coloro che intendono candidarsi al concorso pubblico indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Oggi, lunedì 23 settembre, infatti, termina il tempo a disposizione previsto dal bando per inviare le proprie domande di partecipazione. Il bando di concorso era stato pubblicato nei mesi scorsi in Gazzetta Ufficiale e prevede l’assunzione di 1052 figure da inserire nel ruolo di vigilante. Si tratta dunque di una figura non dirigenziale ma che sarà assunta dal Ministero dei Beni Culturali con un contratto a tempo indeterminato, inquadrato nella posizione economica F2. I ruoli che andranno a svolgere i candidati prescelti, spiega il banco di concorso del MiBAC saranno quelli di assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero stesso. Gli uffici sono distribuiti nelle varie regioni d’Italia e nel dettaglio: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

CONCORSO MINISTERO BENI CULTURALI: REQUISITI RICHIESTI

Prima di procedere all’invio della propria candidatura per uno dei 1052 posti da vigilante messi a disposizione dal concorso del Ministero dei Beni Culturali, è bene fare riferimento a quanto stabilito dal bando rispetto ai requisiti richiesti. Il candidato dovrà essere un cittadino italiano o dell’UE con età superiore ai 18 anni. Non dovrà essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. E’ richiesto il diploma di scuola superiore e non deve essere stato destituito da un impiego precedente nella Pa. Dovrà avere i requisiti fisici idonei allo svolgimento delle mansioni, non aver prodotto condanne penali ed essere regolare sul fronte degli obblighi di leva. In presenza di tutti i requisiti indicati il candidato potrà sostenere il concorso che consisterà in una prova preselettiva – nel caso in cui il numero delle domande dovesse superare quello previsto dal bando -, una prova scritta ed infine l’ora. Per inviare entro oggi la domanda di candidatura occorrerà farlo solo ed esclusivamente per via telematica secondo quanto previsto dal bando reperibile in Gazzetta Ufficiale o sul sito del MiBAC.

