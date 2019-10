Concorso operatore giudiziario/ Bando Ministero Giustizia: prove, compiti e stipendio

Il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso operatore giudiziario per l’assunzione di 616 persone da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione retributiva F1. Il 30 per cento dei posti messi a concorso, però, è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito durante il periodo di rafferma e volontari in servizio permanente. Come funziona la procedura di assunzione? Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, viene inoltrata alle amministrazioni regionali competenti la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, le amministrazioni regionali avviano la selezione. Questo vuol dire che verrà formata una graduatoria con un punteggio (relativo alle prove), che poi verrà trasmessa alle Corti di appello competenti per territorio. Ma di cosa si occupa nello specifico questa figura? L’operatore giudiziario collabora nell’organizzazione dei tribunali, delle corti di appello e degli altri enti del Ministero della Giustizia.

CONCORSO OPERATORE GIUDIZIARIO: COMPITI E STIPENDIO

L’operatore giudiziario può ricoprire diverse mansioni. Ad esempio, attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico a cui si possono fornire eventualmente indicazioni. Ma si occupa anche di reperire e ordinare fascicoli, atti e documenti. È prevista anche una semplice attività di ufficio, che richiede anche l’uso di sistemi informatici. Inoltre, deve custodire e vigilare beni e impianti. Tra i suoi compiti anche l’attività di segretaria: ad esempio, inoltro di comunicazioni telefoniche a chi di dovere. Infine, lavoro di chiamata all’udienza. Quanto guadagna un operatore giudiziario? Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato. Riceve uno stipendio mensile minimo di 1.516,94 euro, a cui possono essere sommati bonus per gli straordinari. Lavorando all’interno della Pubblica amministrazione, l’operatore giudiziario è più agevolato nell’acquisizione degli scatti di anzianità ed è facilitato a procedere per una carriera interna, aumentando lo stipendio previsto.

Clicca qui per il bando di concorso pubblico del Ministero della Giustizia per 616 posti di operatori giudiziari



