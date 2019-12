Concorso operatori giudiziari/ Emilia, Liguria, Piemonte e Puglia: info e dettagli

Il concorso per operatori giudiziari presso i tribunali, procede. Dopo che l’avviso per il bando è stato pubblicato dalle regioni Valle d’Aosta, Marche e Toscana, tocca ora a Liguria, Emilia-Romagna, Puglia e Piemonte. Un concorso che è iniziato in maniera un po’ travagliata viste le numerose incertezze riguardanti i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché le procedure per le stesse. Ricordiamo che in totale i posti per i candidati messi a disposizione dal Ministero della giustizia sono 616, e al lavoro per accogliere o meno le domande vi sono i Centri provinciali per l’impiego, i CPI. Affinché si possa presentare la domanda serve che il richiedente sia in possesso del solo titolo di scuola media inferiore, e la domanda dovrà essere presentata, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, entro e non oltre il 18 dicembre 2019 presso le sede provinciali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I posti disponibili in regione saranno 35, divisi fra Bologna 20, Rimini, 5, Modena 4, Reggio Emilia 2, Ferrara 1, Forlì 1, Parma 1, Ravenna 1.

CONCORSO OPERATORI GIUDIZIARI: I REQUISITI NECESSARI

In Liguria i posti saranno invece 15, mentre in Puglia 26 e in Piemonte 21. Nel primo caso la scadenza per la presentazione delle domande è fissata, in merito alla provincia di Genova, a oggi per le lettere comprese fra la A e la D, e le operazioni si concluderanno venerdì 6 dicembre per le successive lettere dell’alfabeto. Per quanto riguarda Savona, invece, i termini scadranno il 4 dicembre. In Puglia, invece, la domanda dovrà essere presentata fra il 9 dicembre e il 13 dicembre, presso i vari Cpi di competenza. In Piemonte, infine, scadenza dei termini fra il 10 e il 16 dicembre, oppure attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, non oltre il 16 dicembre alle ore 12:00. Colui che vorrà presentare la domanda dovrà essere iscritto ad un centro per l’impiego, dovrà essere un cittadino italiano o di un altro stato Ue, dovrà avere almeno 18 anni, godere in pieno dei diritti civili e politici, ed essere idoneo fisicamente. Dopo l’elenco delle candidature, si procederà allo svolgimento delle prove di selezioni d’ingresso, e ad un eventuale colloquio successivo. Il lavoro prevede un’assunzione a tempo indeterminato.

