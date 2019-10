Concorso operatori Ministero Giustizia/ 616 posti, bando uscito: scadenza e requisiti

È uscito finalmente il bando di concorso per operatori del Ministero della Giustizia, atteso da tempo da molti aspiranti che nelle prossime ore potranno iniziare a scandagliare il bando pubblico per scadenze, requisiti e informazioni complete sui 616 posti di assunzione messi in palio nel concorso pubblico bandito dal Ministero di Grazia e Giustizia. La selezione avviata dal Ministero riguarda 616 operatori giudiziari non dirigenti da inserire presso gli uffici giudiziari di alcune regioni d’Italia: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Non ci sono richieste particolarmente stringenti in merito ai requisiti che andranno comunque ben evidenziati per comprendere chi possa fare domanda: bisogna essere iscritti ai Centri per l’impiego e perciò possono poi prendere parte alla selezione degli iscritti anche tutti coloro che sono beneficiari del reddito di cittadinanza. Serve la maggiore età e la licenza di scuola media e per chi è invece in possesso del Reddito di Cittadinanza basterà presentare la sua candidatura presso il Centro per l’impiego della propria zona, ovviamente dichiarando di essere in possesso dei requisiti minimi previsti.

CONCORSO MINISTERO GIUSTIZIA: BANDO E SCADENZA

Gli altri requisiti necessari per potersi candidare al concorso pubblico per operatori giudiziari, il Ministero della Giustizia li ha così suddivisi nel bando in Gazzetta Ufficiale: «cittadini italiani o di un altro stato membro UE. Possono partecipare anche i familiari di cittadini italiani o UE stranieri ma titolari del diritto di soggiorno (compreso quello permanente)» e infine «avere un’idoneità fisica per lo svolgimento delle funzioni previste dalla procedura». La prova per il concorso pubblico sarà divisa in pratica e colloquio orale: verranno ammessi alle prove di selezione un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (quindi 1.232 ammessi per 616 posti). In primo luogo verrà stilata una graduatoria in base ai titoli in possesso dei candidati, poi avranno luogo le due prove pratica e orale. La prima avrà luogo presso la Corte di Appello di competenza nel proprio distretto e servirà ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste. È lo stesso bando a specificare in cosa consisterà la prova pratica: «in grado di riordinare fascicoli cartacei e avere competenze base nell’utilizzo del computer e dei sistemi informatici».

Clicca qui per il bando di concorso pubblico del Ministero della Giustizia per 616 posti di operatori giudiziari



© RIPRODUZIONE RISERVATA