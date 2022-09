Concorso Ripam, online graduatorie addetti Pnrr e UPP/ Convocazione e inizio servizio

Concorso Ripam, pubblicate online le graduatorie

Novità sul concorso Ripam: sono state pubblicate online sul sito del Ministero della Giustizia le graduatorie dei vincitori per il previsto reclutamento di circa 5.500 unità nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel dettaglio, le graduatorie – disponibili online sul sito del ministero della Giustizia – riguardano le figure tecniche del PNRR e gli addetti all’Ufficio per il personale presso la Corte di Appello di Trento. I concorsi erano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2022.

L’avviso della pubblicazione sul portale del ministero della Giustizia, in relazione al Concorso Ripam, riguarda le graduatorie della selezione dei 5.410 posti del personale non dirigenziale (analisti di organizzazione, statistici e tecnici seniores e iuniores di edilizia, IT, contabili) e amministrativo (tecnici di amministrazione e operatori di data entry) e delle 79 unità addette all’Ufficio per il Processo (UPP). Al netto di eventuali successivi scorrimenti delle graduatorie degli idonei non vincitori, si può dire conclusa la prima tranche di reclutamenti prevista dal Progetto Capitale Umano Giustizia PNRR.

Il concorso Ripam delle 5.410 unità di personale non dirigenziale, è suddiviso nelle seguenti categorie: 750 posti per l’area funzionale seconda, fascia economica F2; 3.000 posti nell’area funzionale seconda, fascia economica F1; 1.660 posti nell’area funzionale terza, fascia economica F1. Per quanto riguarda i 79 posti del concorso del personale non dirigenziale per addetti all’Ufficio per il Processo, le assunzioni riguarderanno l’Area funzionale terza, fascia economica F1.

I 79 risultanti vincenti nelle graduatorie di merito verranno assunti dalla Corte di Appello di Trento. Tutti i vincitori del concorso Ripam saranno convocati dal 12 al 20 ottobre 2022 presso la Corte d’Appello di ogni Distretto. La pubblicazione del calendario delle convocazioni avverrà sul portale del ministero di Giustizia. I selezionati, durante la convocazione, dovranno procedere con la scelta della sede e con la sottoscrizione del contratto. La presa di servizio è prevista per il 21 novembre 2022.

