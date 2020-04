Concorso scuola ordinario e straordinario/ Quando si faranno? Fase 2 tempi e modalità

Pubblicità

Mentre il Paese si appresta ad entrare, seppure in forma scaglionata e prudente, nella Fase 2 di quest’emergenza Coronavirus e il mondo scientifico discute sull’opportunità o meno di far tornare gli alunni in aula direttamente il prossimo settembre, a tenere… banco in queste ultime ore è il concorso ordinario e straordinario che interesserà il mondo della scuola e che dovrebbe portare alle tanto agognate cattedre circa 60mila docenti in tutta Italia. Come è noto il via libera alle classiche procedure concorsuali è arrivato e anche se nel discorso di ieri sera il premier Giuseppe Conte non si è soffermato su quest’aspetto ma solo sull’annoso tema della Maturità 2020 adesso resta da capire quando ci sarà la prima data utile per svolgere le suddette prove. Secondo quanto si apprende sarebbero almeno 80mila i candidati con i requisiti in regola per partecipare ma il numero di posti che verranno assegnati nei prossimi tre anni è di 24mila precari che diventeranno regolari mentre porterà a insegnare un plotone di 36mila aspiranti docenti.

Pubblicità

CONCORSO SCUOLA ORDINARIO E STRAORDINARIO: QUANDO SI FARANNO E COME?

Il punto su cui si sta ragionando, e che ha portato pure ad alcune divisioni nel Governo, non è solo la data ma anche il fatto che non si può percorrere la via della deroga prediligendo i titoli e gli anni di servizio ma seguendo i dettami della Costituzione e bandendo un regolare concorso. Su questo punto di vista la Lega non è d’accordo e vorrebbe che fosse emendato il Decreto Legge n.22 al fine di far svolgere il concorso docenti straordinario solo per titoli e anni di servizio, mentre la procedura ordinaria di immissione di nuovo personale nel mondo della scuola sarebbe rimandata al 2022. Su questa posizione potrebbero esserci delle sponde anche nella maggioranza (tra cui parlamentari del Pd, di LeU e da parte della stessa Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina) anche se al momento l’unica certezza sono le ultime parole del titolare del dicastero che ha promesso invece che i concorsi si svolgeranno per consentire le assunzioni a settembre mentre il concorso per i suddetti 24mila precari avrà luogo “non appena le condizioni lo permetteranno”. Tuttavia, vista la situazione Coronavirus nel nostro Paese è difficile che ciò possa accadere prima di settembre anche se proprio l’ipotesi di una scuola con ingresso degli alunni a turni suggerirebbe la necessità di un poderoso piano di assunzioni per consentire questo nuovo turnover degli studenti e più lezioni scaglionate nell’arco della giornata. Ad ogni modo secondo alcune indiscrezioni il bando per il concorso straordinario potrebbe essere già domani martedì 28 aprile in Gazzetta Ufficiale, per immettere in ruolo 24mila precari e tenendo conto dei fini di servizio (con la presentazione delle domande che avrà come dead line la fine di maggio), mentre per lo svolgimento della prova si deve pensare a non prima di luglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA