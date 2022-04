Concorso scuola secondaria 2022/ MIUR, le date di maggio: pubblicato il terzo calendario

Concorso scuola secondaria 2022: pubblicato dal MIUR il terzo calendario

Il concorso scuola secondaria 2022 è ancora in itinere: le nuove date sono previste per il mese di maggio, insieme ad altri due calendari pubblicati dal MIUR per altre classi di concorso e per le materie STEM. Oggi 13 aprile 2022 è stato pubblicato il terzo calendario relativo al concorso della scuola secondaria 2022.

La pubblicazione del calendario segue gli effetti di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale numero 23/2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami numero 5 del 18 gennaio 2022. Ecco le date del concorso scuola secondaria.

Concorso scuola secondaria 2022: le date

Dopo i primi due calendari pubblicati dal Ministero dell’Istruzione per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, si slitta con gli appuntamenti a partire dal 2 maggio per tutti i candidati. È previsto anche un quarto calendario per le prove del concorso scuola secondaria per le materie scientifiche STEM, che è stato bandito a marzo 2022.

Le date indicate dal Ministero si riferiscono ad alcune classi di concorso a cattedra della scuola secondaria 2022:

AD25 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio

AD56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio

AH56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio

AI56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio

A001 – turno 1 Venerdì 6 maggio 2022 Mattina

A001 – turno 2 Venerdì 6 maggio 2022Pomeriggio

A018 – turno 1 Lunedì 9 maggio 2022 Pomeriggio

A018 – turno 2 Martedì 10 maggio 2022 Pomeriggio

A018 – turno 3 Mercoledì 11 maggio 2022 Pomeriggio

A050 – turno 1 Giovedì 12 maggio 2022 Mattina

A050 – turno 2 Giovedì 12 maggio 2022 Pomeriggio

A050 – turno 3 Venerdì 13 maggio 2022 Pomeriggio

A046 – turno 1 Lunedì 16 maggio 2022 Pomeriggio

A046 – turno 2 Martedì 17 maggio 2022 Mattina

A046 – turno 3 Martedì 17 maggio 2022 Pomeriggio

A046 – turno 4 Mercoledì 18 maggio 2022 Pomeriggio

A046 – turno 5 Giovedì 19 maggio 2022 Mattina

A046 – turno 6 Giovedì 19 maggio 2022 Pomeriggio

A034 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio

A057 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio

A062 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio

A063 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio

AN55 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio

AS55 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio

B010 e B012 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio

A065 – turno 1 Martedì 24 maggio 2022 Mattina

A065 – turno 2 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio

AA55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio

AB55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio

AE55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio

AA56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio

AE56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio

AN56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio

Concorso scuola secondaria 2022: ci vuole il green pass?

Anche per il terzo calendario delle prove del concorso di scuola secondaria 2022, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha fornito delle indicazioni relative alla documentazione da presentare e gli orari da rispettare:

Il turno di mattina comincia alle ore 8;

Il turno pomeridiano comincia alle 13:30

La prova si svolge dalle ore 9 alle 10:40 per gli appuntamenti mattutini e per il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Occorre essere provvisti:

del documento di riconoscimento in corso di validità;

del codice fiscale;

della ricevuta di versamento del contributo di segreteria;

del decreto Inps attestante l’invalidità civile e il decreto per i portatori di handicap;

Per partecipare al concorso scuola secondaria 2022, così come per tutti gli altri concorsi, da maggio non è più necessario il green pass base, eliminato con il Decreto Riaperture.

