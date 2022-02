CONCORSO SCUOLA SECONDARIA/ Calendario prove 14 marzo-13 aprile: 33mila posti docenti

INDETTO IL CONCORSO ORDINARIO PER SCUOLE SECONDARIE

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato oggi, pubblicando sul portale Miur il calendario con tutte le date, il nuovo concorso ordinario per la scuola secondaria: le prove Miur si terranno dal 14 marzo al 13 aprile e coinvolgeranno 430.585 candidati. I posti a bando, ricordiamolo, sono 33.000 e le classi attivate in questa tornata sono le prime 68 (su 129): il bando del concorso era stato ufficializzato e pronto per le prove già nell’aprile 2020, salvo poi essere rinviato più volte per la ben nota emergenza Covid-19.

Il bando prevede, stando a quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla: ciò è destinato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull’Informatica e la Lingua inglese. La prima e unica prova del concorso è valutato in 100 punti e verrà superata da tutti coloro che otterranno il punteggio minimo di 70 in su. Seguirà una prova orale con il punteggio finale che formerà la graduatoria, assieme ovviamente alla valutazione dei titoli. Sottolinea il Ministero che le prove scritte «saranno sostenute nella regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l’elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento».

CONCORSO DOCENTI: TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

«Ora bisogna mantenere la cadenza annuale dei concorsi, perché i nostri insegnanti hanno un’età accentuata», ha detto il ministro Miur Patrizio Bianchi, «Entro giugno avremo la norma sul reclutamento dei docenti». Per la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia il commento a caldo è il seguente: «Sono lieta del fatto che oggi sia giunta una notizia attesissima da tutto il mondo della scuola. Finalmente sono state pubblicate, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le date delle prove per il concorso ordinario scuola secondaria. Le prove si terranno dal 14 marzo al 13 aprile e coinvolgeranno migliaia di candidati. A tutti il più sincero in bocca al lupo, la scuola italiana ha estremo bisogno della loro competenza e del loro entusiasmo». Le prove scritte per il Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado, rende infine noto il Miur, si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

