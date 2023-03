Concorso scuola secondaria/ Come funziona l’iter per ottenere una cattedra di ruolo

Coloro che hanno effettuato studi umanistici a livello universitario ambiscono ad insegnare nella scuola secondaria o primaria. Ecco com’è possibile presentare domanda per partecipare ad un concorso per tutti coloro che vogliono insegnare nella scuola secondaria.

Concorso scuola secondaria: come funziona il nuovo regolamento

È stato varato un nuovo regolamento per il concorsi scuola secondaria 2023, lo prevede la legge 79/2022 che è stata convertita col decreto 36/2022. Questo decreto prevede tre step distinti: il primo consiste in una formazione iniziale, il secondo non concorso pubblico, il terzo in un periodo di prova con testo finale e valutazione conclusiva.

Chiunque voglia partecipare al concorso per la scuola secondaria deve necessariamente effettuare un periodo di formazione obbligatoria. Questo dovrà essere completato una volta ottenuta la laurea magistrale e consente di ottenere 60 crediti formativi di abilitazione all’insegnamento.

Una volta ottenuti i 60 crediti bisognerà sostenere la prova finale che comprende una prova scritta costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso e una lezione simulata appunto i candidati che superano le prove e conseguono l’abilitazione possono partecipare al concorso pubblico Nazionale bandito a livello regionale.

Concorso scuola secondaria: come funziona l’iter per poter diventare insegnanti

Chiunque volesse partecipare al concorso deve però necessariamente avere tre anni di servizio e almeno un anno deve essere stato praticato nell’ambito desiderato. Ad esempio le persone che decidono di insegnare italiano alle superiori devono almeno avere praticato un anno di servizio presso questo istituti anche come insegnante precario appunto una volta superate tutte gli step e il meccanismo di assunzione funziona in questo modo:

I candidati devono presentare i requisiti di aver avuto una laurea magistrale oppure a ciclo unico, invece gli insegnanti tecnico pratici in possesso di una laurea o di un diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello oppure un titolo equipollente potranno candidarsi al concorso.

Una volta superato il concorso scuola secondaria sarà possibile sostenere un periodo di prova di un anno al termine del quale verrà stabilita l’abilitazione all’insegnamento con il relativo ottenimento della cattedra.











