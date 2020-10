Concorso straordinario docenti scuola/ Oggi prova per 1.645 prof: date e domande

Dopo il via libera del Tar del Lazio ieri contro l’ultimo ricorso presentato, oggi scatta il maxi concorso straordinario per i docenti del mondo scuola: sono in tutto 32mila le cattedre in palio, con iscrizioni di 64.563 insegnanti in tutta Italia “costretti” tra oggi e il prossimo 16 novembre a viaggi e spostamenti su tutto il territorio nei giorni complessi dei coprifuoco e della risalita dei contagi Covid su scala nazionale. Alle ore 8 stamane ha preso il via la prima prova per i primi 1645 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (che ricordiamo devono avere almeno 36 mesi di servizio per poter essere ammessi a questo maxi concorso Miur): oggi i docenti sono suddivisi in 171 aule distribuiti in tutta Italia, con le prove che proseguiranno – per classi di concorso – fino al prossimo 16 novembre (qui il calendario con tutte le prove e le date). La prova d’esame è computer based e durerà 150 minuti: sono previsti cinque quesiti a risposta aperta relativi a conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche sulla materia di insegnamento. Al termine, un quesito composto da testo in inglese con 5 domande a risposta aperta per valutare la comprensione di testo livello B2.

SINDACATI “CONCORSO SCUOLA È FOLLIA”

Per i posti in palio per l’insegnamento di sostegno, la prova del concorso scuola prevede invece cinque quesiti a risposta aperta, tutti finalizzati all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità e a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. A seguire, un quesito anche qui volto a valutare tramite le 5 domande successive (con risposte aperte) la conoscenza della lingua inglese B2. Le regole all’accesso nelle aule d’esame per il maxi concorso straordinario Miur sono le medesime in tutto il Paese: misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina, nessun assembramento, rispetto della distanza di sicurezza. Durissimi i sindacati nazionali nel commentare la scelta della Ministra Azzolina di confermare e tenere da oggi al 16 novembre il “concorsone” per le cattedre delle secondarie: «Chi si prende la responsabilità di voler fare a tutti i costi questo concorso per la scuola, ne pagherà le conseguenze fino alla fine. Questo concorso è una follia fatto in questo momento di pandemia e il rischio è che ci siano enormi contenziosi. Nel 2017 venne sospeso il concorso per i dirigenti scolastici a causa di una emergenza maltempo: ci aspettiamo lo stesso buonsenso», attaccano le sigle di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. Durissimo anche il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura e istruzione e pure nel governo assieme alla Ministra Azzolina: «la scuola è al capolinea e la ministra deve scendere e confrontarsi. Non voler rinviare il concorso, ed ostinarsi a tenerlo in una situazione di escalation della pandemia è gravissimo. La Ministra si assume una responsabilità enorme».



