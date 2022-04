Condizionatori a 25 gradi/ Nuove imposizioni e fino a 3mila euro di multe per i trasgressori

Condizionatori a 25 gradi: si risparmierebbero 4 miliardi di metri cubi

Condizionatori a 25 gradi e non qualcosa in meno. Il Governo ha già pensato ad una nuova norma che consentirebbe di ridurre i consumi di gas (ovvero elettricità), in modo tale che l’Italia possa essere indipendente dalla distribuzione dell’elettricità russa.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ I valori che rendono un'azienda attraente per i lavoratori

Un simil cambiamento consentirebbe al Bel Paese di poter risparmiare ben 4 miliardi di metri cubi in un solo anno. Negli uffici pubblici l’obiettivo è quello di evitare o comunque limitare l’uso dei condizionatori.

Condizionatori a 25 gradi: in cosa consiste la nuova norma Dal 1° maggio 2022 fino al 31 marzo dell’anno 2023, cambieranno un po’ di regole riguardanti l’uso del condizionatore. Scuole ed uffici pubblici dovranno adeguarsi alle temperature sottoscritte dal Governo: in inverno la temperatura non dovrà oltrepassare i 19 gradi, mentre in estate il massimo tollerato sarà meno di 27 gradi (estendibile a massimo 25). TRANSIZIONE GREEN/ "Un nuovo Pnrr su 3 pilastri: competitività, sicurezza e sostenibilità" A proporre l’emendamento per tenere i condizionatori a 25 gradi è stata Angela Masi, ovvero deputata 5 stelle, evidenziando l’importanza di non includere attualmente case di cura, cliniche ed ospedali. Inoltre a suo dire:

«È giusto che la Pubblica Amministrazione dia il buon esempio, tagliando gli sprechi e sensibilizzando i cittadini a razionalizzare i consumi»

Uno dei problemi più grandi dell’intera vicenda riguarderebbe i controlli da effettuare nei singoli immobili. Gli uffici di lavoro infatti, potrebbero essere potenziali trasgressori, per loro spetterebbero sanzioni salate.

Incentivi economia circolare 2022/ Da 500 mila a 3 milioni per le imprese

Le multe vanno da un minimo di 500 euro fino a massimo 3.000 euro. La situazione sarebbe ancor più complessa se la norma dei condizionatori a 25 gradi venisse estesa alle abitazioni private dei cittadini italiani.

Il Governo Draghi al momento, si è limitato a consigliare ai cittadini italiani di porre attenzione alle temperatura in casa. Ciò consentirebbe un bel risparmio, precisamente tra il 7% e l’8%.

Dato che nessuna Legge attualmente prevede la restrizione in casa, ciò che ha fatto il premier Draghi è stato quello di porla come suggerimento, anche perché non dimentichiamo che l’Italia ha l’obiettivo di rendersi più indipendente possibile dalla distribuzione del gas da parte della Russia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA