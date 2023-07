Condizionatori, come risparmiare sulla bolletta/ I consigli dell’ENEA: “Così si spreca meno”

L’arrivo della stagione estiva porta con sé un utilizzo massiccio dei condizionatori nelle case degli italiani. Si tratta di un alleato contro il caldo ma allo stesso tempo di un elettrodomestico che fa aumentare in maniera considerevole le bollette, avendo un impatto importante anche sull’ambiente. Per questo motivo, ENEA fornisce una serie di pratiche linee guida per raffreddare le abitazioni in modo efficiente, utilizzando nella maniera corretta i sistemi di areazione, in modo da risparmiare sulla bolletta e preservare l’ambiente, senza però tralasciare il comfort.

“Tra tutti gli elettrodomestici, il climatizzatore ha un impatto significativo sulla bolletta energetica, pertanto è essenziale controllarne innanzitutto l’efficienza, assicurandosi che i filtri siano in perfette condizioni”, spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA per l’Efficienza Energetica negli Edifici e lo Sviluppo Urbano. “Infatti, oltre ad accumulare batteri, muffe e pollini, i filtri trattenendo polveri possono ostruire il flusso d’aria, rendendo più difficile e costoso raggiungere la temperatura desiderata. Senza una corretta manutenzione, tutti i climatizzatori tendono a lavorare in modo meno efficiente, consumando fino al 30% in più di energia rispetto ai parametri di fabbrica. Oltre ai maggiori consumi, un climatizzatore non manutenuto subisce un’usura più rapida, aumentando il rischio di danneggiamenti e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria”.

I consigli per risparmiare sulla bolletta

Secondo ENEA, per ottenere benefici ambientale e risparmiare fino al 7% sul totale della bolletta elettrica pur utilizzando i condizionatori, bisognerebbe innanzitutto fare attenzione alla corretta manutenzione, così come per qualsiasi altro elettrodomestico, in modo da prolungarne la durata nel tempo. È fondamentale inoltre controllare l’integrità del circuito del gas. Si deve fare poi attenzione alla classe energetica: infatti è consigliabile optare per modelli con una classe energetica superiore alla A. Viene poi consigliato di scegliere la tecnologia inverter in modo da consentire prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di utilizzo.

Un altro consiglio di ENEA è quello di fare attenzione agli incentivi: la legge di bilancio 2023 infatti ha prorogato il bonus condizionatore anche per l’anno in corso. Questo consente di ottenere vantaggi fiscali per gli acquisti entro il 31 dicembre 2023. Durante l’installazione va poi fatta attenzione alla posizione: bisogna posizionarlo nella parte alta della parete. È importante chiudere le persiane durante le ore più calde poiché il calore penetra attraverso gli infissi e il condizionatore impiegherà di più a raffreddare la temperatura. Attenzione poi all’umidità. Non vanno lasciate porte e finestre aperte, va utilizzato il timer e la funzione “notte” ed è il caso di coibentare i tubi del circuito all’esterno.











