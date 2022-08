Condizionatori portatili 2022, quali scegliere/ Ecco i modelli migliori senza tubo

Con il caldo torrido che è ormai una costante da un paio di mesi in Italia, sono molti i nostri connazionali che cercano un po’ di refrigerio in casa con i condizionatori portatili. Del resto, viste le temperature raggiunte in queste settimane, a volte anche superiori ai 40 gradi, alcune abitazioni ma anche uffici, diventano dei veri e propri “forni”, di conseguenza meglio attrezzarsi con dei dispositivi atti a creare un po’ di refrigerio, a cominciare appunto dai condizionatori portatili. Il loro nome tecnico è quello di raffrescatori, e si differenziano dai veri e propri condizionatori principalmente per tre motivi: sono senza tubo, emettono aria fredda tramite ghiaccio o acqua, e costano decisamente meno rispetto ai classici condizionatori con tubi.

Si tratta quindi di prodotti molto interessanti e nel contempo comodi, in quanto trasportabili da una stanza all’altra a seconda delle esigenze. Fra i modelli più interessanti di condizionatori portatili senza tubo vi è quello a marchio Elanket, in questo momento fra i più venduti nella sua categoria su Amazon. La sua particolarità è quello di essere un prodotto 4 in 1, visto che, oltre a raffrescare, fa anche da ventilatore, deumidificatore e ionizzatore. Inoltre, è venduto con 4 diversi contenitori per cubetti di ghiaccio, di modo da averne sempre di riserva nel congelatore quando quelli che inserite nel raffrescatore si esauriscono. Il prezzo è davvero ottimo, solo 99.99 euro, e potrete acquistarlo qui.

CONDIZIONATORI PORTATILI, I MODELLI MIGLIORI: IL PRO BREEZE E IL KLARSTEIN

Altro modello molto interessante è quello di Pro Breeze, un raffrescatore evaporativo da 5 litri con 4 diverse modalità operative e tre velocità di ventola. E’ dotato di un comodo telecomando e del timer, e il suo prezzo è di 119.99 euro: lo trovate a questo indirizzo. Chiudiamo con quello che è uno dei condizionatori portatili più venduti in assoluto su Amazon, leggasi il modello a marchio Klarstein, in grado di fare da raffrescatore, ma anche deumidicatore, ionizzatore e ventilatore, oltre alla modalità notturna.

Ha un serbatoio di 6 litri, una potenza di 45W ed è in grado di emettere 180 metri cubi di aria fresca ogni ora. Anche in questo caso troviamo un comodo telecomando, mentre il prezzo è di 179.99 euro, cliccando qui. Se nel caso voleste puntare su un classico condizionatore con tubo, attenzione all’ottimo modello Olimpia Splendid Dolceclima da 8000 BTU/h max, classe energetica A+, il più venduto in assoluto nella sua categoria, e con un prezzo di 333.48 euro cliccando su questo link.











