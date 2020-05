Condominio, regole anti coronavirus e divieti/ Pacchi, ascensore e pulizia: cosa fare

Pubblicità

Quali sono le norme di comportamento da seguire in condominio ai tempi del Covid-19? Conoscerle è fondamentale, perché gli spazi comuni condominiali possono essere luoghi di diffusione del coronavirus. Indicazioni importanti in tal senso arrivano da Anaci, l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari. In primis, bisogna mantenere la distanza di sicurezza: bisogna farlo quando si esce dalla propria abitazione, indossando sempre mascherina e guanti. Ma come si deve rispettare la distanza in un ambiente piccolo come l’ascensore? Bisogna entrarci uno per volta, senza creare assembramenti e cercando di toccare meno possibile pulsantiera e maniglie. Gli assembramenti vanno evitati anche negli altri spazi comuni, come l’androne. Anche dipendenti e fornitori del condominio sono tenuti a indossare i dispositivi di protezione individuale. Cosa fare quando si ricevono pacchi e corrispondenza? Non ritirarli direttamente dal fattorino, ma chiedere di metterli nell’ascensore o farli lasciare nell’androne del condominio.

CONDOMINIO, REGOLE E DIVIETI: COME COMPORTARSI

Una volta rientrati a casa, bisogna ricordarsi di lavarsi bene le mani, soprattutto se c’è stato un contatto con il corrimano o pulsantiere e maniglie in maniera diretta senza guanti. Importante anche l’aspetto relativo ai rifiuti. Le mascherine e i guanti vanno gettati nell’indifferenziata, preferibilmente dentro un sacchetto ben chiuso con un nodo. È importante anche mantenere ben disinfettate e pulite le parti comuni del condominio: non solo corrimano e ascensori, ma anche buche delle lettere e pulsanti del citofono. Tra le regole suggerite da Anaci, che ha condiviso anche una locandina che si può stampare e affiggere negli spazi comuni dei condomini, è anche quello di aprire porte e portoni per quanto possibile senza toccarli con le mani, ma usando il bacino o il gomito. Invece per quanto riguarda le raccomandate, Poste Italiane ha dato indicazione che tutte vengano lasciate nella buca della posta senza obbligo di firma da parte del destinatario per evitare il contatto ravvicinato con il postino.





