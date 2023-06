Conduttori Rai: i rumor tra addii e conferme/ Dal futuro di Report alla “garanzia” Carlo Conti

Palinsesto Rai 2023/2024: futuro incerto per diversi conduttori e programmi

In casa Rai è già tempo di scelte importanti in vista della prossima programmazione televisiva. I recenti scossoni che hanno interessato la rete – complici addii effettivi e labili rumor – hanno chiaramente generato diverse teorie nel merito di quelli che potrebbero essere i volti principali della prossima stagione televisiva al via dal prossimo autunno. Come già noto, dopo gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, non sono da escludere altri ribaltoni. Non solo i volti noti, anche alcuni programmi potrebbero essere rivisitati o addirittura cancellati, come nel caso di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Come anticipato, stando alle condizioni attuali, farsi largo nel turbinio di voci e indiscrezioni sul futuro della Rai risulta piuttosto difficile. In ogni caso, alcune strade sembrano quasi ben delineate e in attesa di conferma mentre altre potrebbero restare nel novero dei rumor. Il portale Gossip e Tv riporta la posizione di Marco Damilano, al timone de Il cavallo e la Torre su Rai 3; il conduttore dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione avendo ancora un anno di contratto. Per Mezz’ora in più, programma “orfano” di Lucia Annunziata, potrebbe passare a Monica Maggioni, ex direttrice del TG1.

Rivoluzione in casa Rai, si “salvano” i pilastri della rete: da Mara Venier a Carlo Conti

Come anticipato, è noto che per la prossima stagione televisiva della Rai non ci sarà più spazio per Oggi è un altro giorno. Non si tratta però di un addio per Serena Bortone che dovrebbe invece passare su Rai 3 per un nuovo format. Sempre il portale Gossip e Tv riporta la posizione inamovibile di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto, così come di Bianca Berlinguer al timone di Cartabianca. Il portale spiega invece come Report di Sigfrido Ranucci potrebbe invece essere dirottato alla domenica sera proprio al posto di Che tempo che fa, interessato dall’addio di Fabio Fazio.

In linea con il futuro di Report che passerebbe dal lunedì alla domenica sera, il posto lasciato da Che tempo che fa potrebbe dunque essere occupato da un nuovo programma d’inchiesta condotto da Salvo Sottile. Il portale Gossip e Tv non ha dubbi sul futuro di Carlo Conti impegnato con Tale e Quale Show e su quello di Mara Venier, molto probabilmente sempre al timone di Domenica In. Diverse le sorti per Massimo Gramellini che dovrebbe invece lasciare la Rai per passare su La7.











