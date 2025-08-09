Scontro social in Rai? L’AD Rossi chiarisce: sanzioni in vista per i conduttori. Scoppia la polemica dopo l'annuncio.

Rai ha richiamato i conduttori ad utilizzare in modo più professionale i social, visto che negli ultimi anni la situazione è sfuggita spesso di mano. In questi casi, l’azienda ha dichiarato di considerare pubblici anche i profili che sono privati. Così dice il Codice Etico e ogni violazione viene punita con sanzioni disciplinari. Chiaramente questa presa di posizione apre un dibattito di carattere etico: è giusto che una persona sia giudicata anche nel privato?

Quanto guadagna Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025, chi è maestro?/ Selvaggia Lucarelli agguerrita

A tal proposito Rai pare avere le idee molto chiare. Giampaolo Rossi, Amministrazione Delegato, ha rilasciato un comunicato che ha generato diverse polemiche: “Si rammenta che i vigenti regolamenti aziendali (…) prevedono che la divulgazione di atti, notizie e informazioni relative all’Azienda, in qualsiasi contesto ‘pubblico’ (compreso quello delle piattaforme social) sia di pertinenza esclusiva dell’Ufficio Stampa“. E non sono concessi errori di nessun tipo.

Samira Lui dopo La Ruota della Fortuna sbarca al cinema con Enzo Salvi/ Fan: "Creatura meravigliosa"

Conduttori Rai, dibattito aperto su privato/pubblico: giusto subire conseguenze?

Giampaolo Rossi ha fatto un annuncio richiamando all’ordine conduttori, personale e tutti coloro che lavorano per Rai. A questi ultimi è stato detto di utilizzare in maniera responsabile i social seguendo le regole aziendali. Come ben possiamo immaginare, questa comunicazione si rivolge prevalentemente ai protagonisti più controversi della televisione pubblica, a coloro che spesso generano polemiche online e ‘compromettono’ l’immagine di Rai. Anche Digital, RaiPlay e ogni redazione, deve limitarsi a condividere contenuti che hanno a che fare con i programmi dell’azienda.

Alessio Santa, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger/ La showgirl: "Siamo molto aperti..."

“Anche la pubblicazione sui profili social personali, come qualsiasi attività sui presidi digitali, è considerabile alla stregua di comunicazione ‘pubblica’ e pertanto vincolata dal Codice Etico (…). In ragione di quanto sopra, si ribadisce dunque che qualsiasi violazione di quanto già normato sarà valutata sotto i profili disciplinari”. La novità, dunque, è che si aggiunge una stretta anche per i profili privati. Ed è proprio questo che sta facendo storcere il naso a coloro che si occupano di etica: quanto è importante la libertà personale quando si lavora nel settore pubblico? Al momento chi non rispetterà le nuove regole Rai, subirà conseguenze disciplinari.