Conduttori Rai e account falsi, la bomba social: “Si commentano da soli e attaccano colleghi”. Panico nei corridoi.

Conduttori Rai, è caos: Giuseppe Candela lancia la bomba sui profili fake

A Viale Mazzini sta esplodendo un vero e proprio caso che riguarda i conduttori Rai. Pare che questi ultimi stiano utilizzando dei profili falsi su Instagram in modo da utilizzare i social liberamente, peccato che spesso si dimostrino piuttosto impacciati su tale piattaforma. Oltre ai conduttori, sembra che dietro ai nomignoli finti si nascondano anche dirigenti, autori e tanti altri personaggi che bazzicano in casa Rai.

A parlare di tutto questo è stato Giuseppe Candela, il quale ha pubblicato un post che ha generato il caos su A Lume di Candela, nell’ultimo numero pubblicato. Ecco cosa si legge: “La situazione degli account fake usati da conduttori, dirigenti e autori tv sta sfuggendo di mano. Alcuni scivoloni nelle scorse settimane hanno creato parecchio allarmismo dalle parti di Viale Mazzini. Di chi stiamo parlando?”. Dopo l’indovinello, molti si sono chiesti il motivo di questa presa di posizione da parte dei Conduttori Rai. Perchè avrebbero scelto di nascondersi dal pubblico?

Perchè i conduttori Rai scelgono profili fake? L’ipotesi sulle troppe restrizioni

Ancora non abbiamo una risposta precisa a tale domanda, ma possiamo ipotizzare che i conduttori Rai abbiano voluto in qualche modo ‘ribellarsi’ per sentirsi liberi di dire la loro, soprattutto dopo le recenti ammonizioni di Viale Mazzini, che li ha pregati di utilizzare i social con discrezione. Proprio per questo, sono spuntati strani commenti sotto i post che riguardano Stefano De Martino, anche lui finito nell’occhio del ciclone dopo il caso Caroline Tronelli, per non parlare della morte di Baudo. Per non parlare di Federica Gentile, che al funerale di Pippo avrebbe chiesto a Roberto Sergio (dirigente Rai) di metterla al timone di Miss Italia. Insomma, tante le vicende che stanno coinvolgendo l’Azienda Pubblica in questo periodo, e forse, troppo il silenzio che viene chiesto ai protagonisti, tanto che sono costretti a rifugiarsi dietro a nomignoli fake per dire la loro.