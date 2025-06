Dopo la notizia dell’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, non ancora ufficializzata ma “ufficiosa”, si è scatenato il totonomi. Chi guiderà il programma pomeridiano di Canale5 dopo l’addio della conduttrice, condotto per quindici anni da Barbara D’Urso e di cui dopo il burrascoso addio di quest’ultima la Merlino aveva raccolto il testimone due anni fa? La giornalista adesso avrebbe manifestato l’intenzione di dedicarsi ad altri progetti: non uscirà infatti dal giro della televisione ma sarà promossa ad un programma di approfondimento su Rete 4. Ma chi prenderà il suo posto alla conduzione del programma di Canale 5? Chi sarà la conduttrice Pomeriggio Cinque a settembre?

A quanto pare Pier Silvio Berlusconi avrebbe già individuato la sostituta che potrebbe prendere il suo posto. Si tratterebbe di Cesara Buonamici, un volto storico del Tg 5 ma allo stesso tempo da qualche anno più prestata all'”infoteinment”: è stata infatti opinionista del Grande Fratello con Alfonso Signorini, un ruolo che ha ricoperto degnamente nonostante la sua impostazione e la sua esperienza pregressa. Per questo Mediaset avrebbe deciso di spostarla sul programma “Pomeriggio Cinque” ma a quanto pare la stessa Cesara non ne sarebbe così entusiasta.

Conduttrice Pomeriggio Cinque a settembre chi sarà? Cesara Buonamici in pole dopo l’addio di Myrta Merlino ma spunta retroscena: “Ha fatto un altro nome”

Cesara Buonamici, scelta da Mediaset per sostituire Myrta Merlino alla guida di “Pomeriggio Cinque”, non sarebbe così entusiasta all’idea di spostarsi definitivamente nella fascia pomeridiana di Mediaset. Per questo avrebbe proposto a Pier Silvio Berlusconi di lasciare il timone del programma a Simona Branchetti, giornalista di Mediaset e conduttrice di “Morning News”. In lista però ci sarebbero anche Veronica Gentili, giornalista che si sta cimentando alla conduzione di programmi di infoteinment come Le Iene e L’Isola dei famosi in maniera egregia dimostrando di essere in grado di condurre un programma di intrattenimento con leggerezza ma conferendogli anche la credibilità necessaria per trattare i casi di cronaca nera.

Nella rosa dei papabili sostituti di Myrta Merlino, poi, c’è anche Serena Bortone che due anni fa è stata sospesa, non senza polemiche, da Oggi è un altro giorno, per lei si tratterebbe di un ritorno in onda in grande stile su una nuova rete e al timone di un programma di punta. Chi sarà dunque la conduttrice Pomeriggio Cinque a settembre? Dunque, ancora è tutto in ballo: non è certo chi sostituirà Myrta Merlino e neppure se Cesara Buonamici deciderà di raccogliere l’invito di Mediaset oppure no. Quel che è certo è che sarà un’estate in cui si annunceranno tantissimi cambiamenti come ormai accade da quando Pier Silvio ha deciso di rivoluzionare il palinsesto ed i volti e programmi Mediaset, dopo la morte del papà Silvio Berlusconi.