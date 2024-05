Confagricoltura: Massimiliano Giansanti rieletto Presidente all’unanimità/ “Agricoltura sarà centrale in UE”

Massimiliano Giansanti rieletto all’unanimità presidente di Confagricoltura per il secondo mandato

In una tornata di votazioni il cui esito prevedibile già da diverse settimana, oggi l’Assemblea Generale di Confindustria ha rieletto Presidente con l’unanimità dei voti Massimiliano Giansanti, Confagricoltura la sua guida iniziata nel 2017, dopo due anni consecutivi nel ruolo di vice presidente. A dare l’annuncio è stato un post pubblicato nel pomeriggio dalla Confederazione dopo la rielezione, poi ripreso anche dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dal suo vice Luigi D’Eramo, ma anche da Carlo Piccinini – presidente dell’Alleanza delle cooperative agroalimentari – e da Tommaso Battista – presidente della Copagri -, che tutti a vario titolo si sono congratulati con Massimiliano Giansanti, esprimendo il loro parere favorevole alle politiche e alle scelte fatte negli sette anni alla guida di Confagricoltura.

BORSE & MERCATI/ Il sospetto dopo i nuovi massimi passati "inosservati"

Dal conto suo, invece, il neoeletto presidente ha promesso che nei prossimi anni farà di tutto affinché “l’agricoltura [torni] al centro dell’Europa” con un mandato presidenziale che sarà all’insegna di “ascolto, dialogo, innovazione e ricerca”, considerate “le [mie] colonne portanti”. Citato da Ruminantia, invece, Massimilano Giansanti si è detto anche “felice e fiero di continuare a guidare” Confagricoltura – che chiama “la più antica associazione di rappresentanza delle imprese agricole italiane” -, porgendo i suoi ringraziamenti “a tutta l’organizzazione” e soprattutto “alle mie colleghe e ai miei colleghi”.

ITA/ E il rebus intricato delle cause degli ex Alitalia

Il ministro Lollobrigida: “Massimiliano Giansanti è una figura professionale e competente”

“Congratulazioni a Massimiliano Giansanti, rieletto all’unanimità presidente di Confagricoltura”, commenta immediatamente con una nota il ministro Francesco Lollobrigida, che collega la riconferma del presidente “alla professionalità e alle competenze dimostrate in questi anni”; mentre il vice al dicastero Luigi D’Eramo ha posto l’accento sul fatto che “il nuovo mandato permette di proseguire l’impegno sulla strada dell’innovazione e della ricerca per riportare l’agricoltura al centro dell’Ue e renderla attrattiva per le nuove generazioni che costituiscono il futuro dell’Europa”, per poi congratularsi a sua volta con “Massimiliano Giansanti, rieletto all’unanimità presidente di Confagricoltura”.

POLITICHE ATTIVE/ I dati e gli strumenti che possono far crescere l'occupazione italiana

Secondo Piccinini, invece, la rielezione “attesta il grande lavoro e l’impegno profuso in questi anni” da presidente, sul quale si dice certo che “proseguirà anche nel prossimo mandato”; mentre Battista ha rinnovato “la disponibilità della Copagri a continuare a collaborare nell’interesse del primario e di tutti i produttori agricoli”, augurando a Massimiliano Giansanti un “buon lavoro” alla guida di Confagricoltura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA