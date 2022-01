Conference/ Su Rai 3 il film di Ivan Tverdoskiy

Conference, film di Rai 3 diretto da Ivan Tverdovskiy

Conference va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 oggi, 29 gennaio. Si tratta di un film drammatico prodotto tra Russia ed Estonia nel 2020 e diretto da Ivan Tverdovskiy. Il cast è ricco di attori emergenti e promettenti come Filipp Avdeev, Natalya Potapova, Anna Slyu e Yan Tsapnik. Sicuramente si tratta di un’opera coraggiosa e girata da un regista che sta dimostrando di avere talento per poter puntare ancora più in alto.

Conference, la trama del film: la storia di una suora

Il film Conference racconta la storia di una suora residente in un isolato monastero russo ed intenta a ritornare a Mosca dopo l’attentato avvenuto 17 anni prima presso il celebre teatro Dubrovka. In quel tristissimo giorno del 2002 circa 850 persone furono prese in ostaggio da alcuni terroristi Ceceni. Non tutti purtroppo sopravvissero lasciando una ferita indelebile nella storia. Il motivo del suo ritorno è proprio un evento organizzato da lei stessa per rendere omaggio e onorare la memoria delle povere vittime che persero la vita proprio in quella nefasta occasione.

Chiaramente anche la suora, di nome Natalia, e tutta la sua famiglia erano presenti quel giorno e hanno potuto osservare da vicino il terrore e il rischio di morire. Il motivo di quella che la ragazza definisce conferenza, è ridare voce a persone che si sentono quasi emarginate dalla società dopo l’accaduto. La narrazione si svolge sotto forma di racconti offerti da parte dei vari protagonisti che sono riusciti a sfuggire al disastro. Man mano che la storia procede e viene ricostruita vengono fuori alcuni lati e situazioni riguardanti la vita di Natalia decisamente sconvolgenti.

