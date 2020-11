Conferenza Regioni su criteri Cts/ Lombardia e Piemonte vogliono zona arancione

Per un Abruzzo che da domani diventa zona rossa – per decisione del Governatore Marsilio – c’è una Lombardia e un Piemonte che invece pressano il Governo per poter passare nei prossimi giorni a zona arancione, allentando quantomeno le chiusure e le restrizioni sugli spostamenti. Dopo una “lieve” apertura fatta filtrare ieri da fonti di Governo, il Governatore del Friuli Massimiliano Fedriga ha chiesto e ottenuto per oggi una nuova Conferenza delle Regioni per approfondire i criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico a livello regionale, a due settimane dall’adozione delle prime misure e con i dati del contagio in lieve calo. «Serve discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o nell’altra fascia», ha spiegato il n.1 del Friuli dopo che una “voce” da Palazzo Chigi all’Ansa aveva sottolineato «Dopo due settimane di misure restrittive per le regioni rosse e arancioni potrebbero essere possibili, nella terza settimana, quella di monitoraggio e verifica, allentamenti per alcune aree, ma questa cosa va ancora stabilita». Per Fedriga l’occasione di oggi è quella di confrontarsi «sui criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale. È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese della mia regione»

LE RICHIESTE “SPARSE” DELLE REGIONI

Chi chiede in prima battuta di poter uscire al più presto dalla zona rossa sono Lombardia e Piemonte, assieme a Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta – le altre zone a rischio elevato insieme alla Campania – su ulteriore pressione da parte delle categorie produttive al semi-collasso dopo le chiusure di 2 settimane fa. Diversi Governatori, riuniti oggi nella Conferenza, chiedono già cambiamenti di fascia dal ministero della Salute anche prima del nuovo Dpcm che il 3 dicembre definirà le regole per le feste di Natale (e per i consumi ad esse connessi). Il modello a tre fasce di colore dovrebbe essere confermato, ma sono le zone coinvolte fin dall’inizio dal lockdown più serrato che vogliono provare un minimo allentamento in forza dei dati migliorati di questi ultimi giorni e del minor afflusso nei Pronto Soccorso degli ospedali (come ha spiegato stamane per la Lombardia il virologo Fabrizio Pregliasco, ndr). «Le prime regioni entrate in zona rossa dovrebbero essere anche le prime a uscirne», conferma il Ministro della Salute Roberto Speranza, anche se subito dopo avverte che non si potrà “correre” per ritornare alla situazione di ottobre, «C’è una decelerazione e questa settimana sarà importante vedere se continua e quali sono i numeri dei ricoveri. Ma ancora non siamo di fronte a un arretramento del virus. La situazione resta molto seria, nessuna regione italiana è in zona verde. Serve la massima prudenza». Emblematico il caso della Lombardia: nell’ultimo monitoraggio della cabina di regia venerdì 13 settembre è riuscita a scendere ad un livello inferiore di rischio, ma secondo le regole fissate dal Cts nell’ultimo decreto Covid servono almeno 14 giorni di permanenza in quella specifica fascia di rischio. Questo significa che non prima di venerdì 27 la Lombardia potrà uscire dalla zona rossa e così pure il Piemonte; per altre Regioni invece si valutano provvedimenti opposti, a cominciare dalla Puglia che potrebbe rischiare la zona rossa, così come il Lazio potrebbe entrare in area “arancione”. Un altro elemento che sarà discusso nella Conferenza delle Regioni potrebbe essere un’uscita “cadenzata” di alcune province meno coinvolte dal contagio all’interno di una zona rossa.



