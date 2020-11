Conferenza Regioni su nuovo Dpcm Natale/ I nodi: scuola, spostamenti e coprifuoco

Oggi alle ore 17 il vicepresidente Giovanni Toti ha convocato d’urgenza una Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria: v’è un solo punto all’ordine del giorno, ovvero la discussione delle proposte di carattere sanitario, sociale, economico e organizzativo da adottare con il prossimo Dpcm ‘Natale’ in uscita tra il 3 e il 4 dicembre prossimo. Tra martedì e mercoledì il Governo dovrà poi fare il punto finale, sentite le Regioni (in un probabile confronto in videoconferenza) e il Comitato Tecnico Scientifico, prima di varare il nuovo Decreto di Palazzo Chigi con cui normare le prossime festività di Natale. «Non sarà un liberi tutti», ripetono da giorni gli scienziati del Cts e i Ministri più “rigoristi” come Speranza, Boccia e Franceschini: per questo motivo, il Dpcm sarà un tentativo – ennesimo – di trovare compromessi tanto internamente al Governo quanto tra esecutivo e Regioni. I nodi restano tanti, ma è sugli spostamenti fuori dalle Regioni che si consumeranno probabilmente le tensioni maggiori: le anticipazioni del weekend da Palazzo Chigi hanno posto in essere la possibilità di un’Italia “zona gialla” tra il 4 e il 19 dicembre, con restrizioni che invece ritornerebbero a ridosso del Natale e fino al 4 gennaio almeno. Ok a spostamenti fuori da Regioni e Comuni dopo il 19 dicembre solo per comprovate esigenze (lavoro, salute e necessità) o per ricongiungimenti parentali ma solo tra congiunti “stretti” o studenti fuori sede. «Chi ha intenzione di andare nella seconda casa in fascia gialla può farlo prima del blocco. Chi vuole trascorrere le festività in albergo può farlo se la struttura si trova nella stessa Regione anche nelle località dove gli impianti sciistici sono chiusi. Rimane da stabilire se concedere qualche deroga, ad esempio la possibilità di andare da un parente che vive da solo», spiegava ieri la “fonte” di Sarzanini-Guerzoni sul Corriere della Sera.

I NODI DEL NUOVO DPCM

Sarà molto stringente la possibilità invece di uscire dai confini nazionali, specie verso i Paesi che non sembrano intenzionato ad imporre chiusure imponenti su impianti da sci e località di montagna (Svizzera, Austria e Slovenia): il Governo medita nel nuovo Dpcm “Natale” di imporre quarantena una volta di ritorno dall’Italia da questi Paesi. Sul tavolo della Conferenza delle Regioni si discuterà anche di coprifuoco, altro tema piuttosto delicato sull’asse Roma-territori: il divieto di circolare sarà attivo sempre anche a Natale e Capodanno, senza deroghe, tra le 22 e le ore 6 mentre su bar e ristoranti saranno aperti ovunque ma solo prima delle 18 (chiusi invece del tutto a Natale, Santo Stefano e forse anche Capodanno). Ci saranno raccomandazioni ma non divieti sugli incontri in casa, mentre lo shopping sarà esteso e consentito anche fino alle ore 22 per permettere le attività di compere a ridosso delle Feste. Ultimo, ma non meno importante, il “nodo” della scuola e i trasporti: le Regioni – e con loro i Ministri di Pd e LeU – spingono per il ritorno in classe solo dal 7 gennaio in poi, mentre la Ministra Azzolina e i colleghi di M5s e Italia Viva spinge ancora per un rientro se non totale almeno graduato dal 14 dicembre. Alla Conferenza si discuterà poi di “zona bianca”, la proposta lanciata da Giovanni Toti per il prossimo Dpcm: «Oltre alle Regioni in area gialla forse è opportuno inserire quelle in area bianca, per consentire ulteriori libertà come i ristoranti aperti alla sera o la possibilità di seguire la messa di mezzanotte, dove il Covid ce lo consente», conclude il Presidente di Regione Liguria.



