Conferenza Sergio Ramos/ Diretta streaming: addio al Real Madrid dopo 16 anni

CONFERENZA STAMPA SERGIO RAMOS

Oggi giovedì 17 giugno alle ore 12.30 ci sarà una conferenza stampa di Sergio Ramos, nella quale il difensore del Real Madrid annuncerà il proprio addio alla squadra spagnola dopo una militanza durata ben 16 anni. Classe 1986, Sergio Ramos era infatti arrivato al Real Madrid dal Siviglia nel 2005 e da allora ha accumulato 671 presenze in partite ufficiali, nelle quali ha segnato 101 gol, numero impressionante per chi di ruolo è difensore centrale. L’elenco dei trionfi di Sergio Ramos con il Real Madrid è davvero sterminato e anche per questo motivo la conferenza stampa di oggi avrà il sapore della fine di un’epoca.

Cinque campionati, quattro Supercoppe e due Coppe di Spagna; quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club, solo Gento ha vinto di più nella storia del Real Madrid. Questa è una estate anomala per Sergio Ramos, che sta saltando gli Europei a causa di un’infortunio, dopo 180 presenze (è il calciatore più presente nella storia della Spagna) con 23 gol e le vittorie al Mondiale 2010 e agli Europei del 2008 e del 2012. I numeri saranno freddi, ma rendono bene l’idea di chi sia stato Sergio Ramos nella storia del Real Madrid…

DIRETTA CONFERENZA STAMPA SERGIO RAMOS: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della conferenza di Sergio Ramos non sarà garantita in Italia e non vi sarà nemmeno una diretta streaming video, anche se immaginiamo che i canali tematici sportivi a partire da Sky Sport daranno naturalmente spazio all’evento. Attenzione dunque in particolare al sito e ai profili social del Real Madrid, che ha indetto questa conferenza stampa per salutare il suo storico capitano.

CONFERENZA SERGIO RAMOS: L’ADDIO AL REAL MADRID

La conferenza di Sergio Ramos è stata annunciata quando è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio: dopo 16 anni, Sergio Ramos lascia il Real Madrid. Lo ha comunicato la società annunciando appunto che oggi ci sarà il saluto di addio alla presenza del presidente Florentino Perez, seguito da una conferenza stampa del giocatore. Sergio Ramos arrivò al Real Madrid nell’ultimo giorno di mercato dell’estate 2005, strappato a peso d’oro dal Siviglia, dov’era cresciuto. I numeri della sua avventura con le Merengues li abbiamo già elencati: aggiungiamo che Sergio Ramos è stato una leggenda, era il ‘gran capitàn’ del Madrid. Ramos guadagnava quasi 12 milioni di euro, ma per l’eventuale rinnovo il Madrid aveva offerto “solo” 5 milioni di euro. Il giocatore non ha gradito, anche perché nel frattempo 12 milioni di stipendio sono stati offerti a David Alaba. La trattativa per il rinnovo dunque si è bloccata molto rapidamente e ora tramonta definitivamente. L’ultima partita col Madrid resterà quella di Stamford Bridge, sconfitta che portò all’eliminazione in Champions League. Oggi la conferenza di Sergio Ramos metterà fine a questa avventura.

