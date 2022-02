Conferenza stampa Amato, diretta Consulta/ Referendum Eutanasia, Giustizia, Cannabis

ATTESA PER LA CONFERENZA STAMPA DALLA CONSULTA

Alle ore 18 parlerà Giuliano Amato, il presidente della Corte Costituzionale, con una conferenza stampa in diretta video streaming (probabilmente) dal canale YouTube della Consulta, oltre ai canali all news come Sky TG24, TgCom24, Rai News24

Al termine della due giorni di udienze sugli 8 referendum sottoposti ai giudici della Corte, il neo-presidente nominato nei giorni caldissimi della ‘partita Quirinale’ spiegherà nel dettaglio le decisioni prese sui quesiti ammessi e su quelli bocciati per limiti costituzionali. Al momento in cui scriviamo, sono stati affrontati e “sentenziati” 5 quesiti sugli 8 totali: bocciato quello più “mediatico” sull’eutanasia legale presentato dall’Associazione Coscioni, ammessi invece i 4 sulla giustizia presentati da Lega e Radicali (incandidabilità, misure cautelari, separazione funzioni di magistrati, elezione togati CSM).

AMATO AGGIORNA I RISULTATI DEGLI 8 REFERENDUM PRESENTATI

Quando comincerà la conferenza stampa di Amato si avranno poi anche i risultati degli ultimi tre quesiti rimasti da analizzare: si tratta della responsabilità civile diretta dei magistrati, l’equa valutazione professionalità giudici e la legalizzazione della cannabis (non per fini di spaccio ovviamente). Il neo-presidente della Corte Costituzionale risponderà nel merito alle critiche/polemiche emerse in queste ore soprattutto per la bocciatura del referendum sul Fine Vita, definita una sentenza ‘politica’ e non giuridico-tecnica come invece prevede la Costituzione. I 4 o più referendum ammessi dalla Consulta saranno sottoposti al voto popolare in una domenica (ancora da decidere) tra aprile e maggio, magari unendosi alle Elezioni Amministrative previste sempre per la primavera 2022. Nelle sentenze “preliminari” emerse finora, la Corte Costituzionale ha spiegato che nel caso dell’eutanasia il quesito non è stato ammesso perché «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Per i 4 referendum sulla giustizia ammessi invece la scelta dei giudici è avvenuta in senso positivo perché «le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario». Nei giorni immediatamente precedenti all’esame degli 8 quesiti, il Presidente Amato aveva così spiegato il senso del lavoro da compiere per i giudici della Consulta: «Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare. È banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli nel cestino».

