CONFERENZA STAMPA ARCURI, DIRETTA VIDEO/ I temi: piano vaccini, varianti e primule

Si sposta al venerdì l’appuntamento settimanale con la conferenza stampa del Commissario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri: con la consueta diretta video streaming sul canale YouTube di Invitalia, a partire dalle ore 11.30 verrà fatto il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia. Non solo, dopo il via libera nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni con il parere Cts, da lunedì scatterà in tutta Italia il nuovo piano vaccinale anti-Covid aggiornato dopo le ultime novità di AstraZeneca con la somministrazione consigliata per diverse categorie solo agli under 55.

Dopo il “rabbocco” delle dosi di Pfizer, Moderna e ora anche AstraZeneca, il Ministero della Salute con il Commissario Arcuri hanno aggiornato la fase 2 e 3 dei vaccini: mercoledì scorso sono state presentate alle Regioni le novità principali sul piano, tra cui il criterio di distribuzione delle dosi e le tempistiche più “ristrette”. La fase 2 comprenderà gli over 60 con elevato rischio di malattia grave, oltre al personale scolastico definito “ad alta priorità”: la fase 3 invece vedrà vaccinati i lavoratori dei servizi essenziali, gli insegnanti, le persone in carcere e in comunità, le forze dell’ordine e chi ha malattia cronaca. Saranno due fasi importanti che partiranno di fatto assieme da lunedì prossimo, mentre la fase 4 rimane per la restante parte della popolazione: la possibilità di anticipare l’inizio della fase 3 è dovuta all’invio delle dosi di AstraZeneca con consiglio dell’Aifa da indirizzare agli under55.

I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA

Gli altri possibili temi che interesseranno la conferenza stampa del Commissario Arcuri restano ancorati alla stretta attualità dell’emergenza sanitaria, a cominciare dalle più che prevedibili domande sull’attuale crisi di Governo e cambio a Palazzo Chigi da Conte a Mario Draghi. Arcuri rimarrà al suo posto? La gestione sanitaria del Cts subirà modifiche con il prossimo Governo? Il Commissario darà la sua versione, come del resto aggiornerà sullo stato dell’arte delle nuove preoccupanti varianti riscontrate nel nostro Paese nei giorni scorsi in Lombardia, dalla “brasiliana” a quella “sudafricana”. Nel frattempo ieri un importante pronunciamento dell’Aifa ha specificato che le sospette reazioni avverse segnalate per i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna finora «sono in linea con le informazioni già presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto dei vaccini e le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano il loro profilo di sicurezza» (la sorveglianza dei vaccini Covid riferiscono delle segnalazioni di sospetta reazione tra il 27 dicembre e il 26 gennaio scorso per i vaccini già somministrati).

Da ultimo, ieri è emerso il botta e risposta tra Arcuri e il deputato della Lega Daniele Belotti in merito al bando sulle “primule”, i centri di vaccinazione che andranno installati in diversi punti del Paese come previsto dal piano vaccinale di Arcuri: il deputato leghista di Bergamo nei giorni scorsi aveva chiesto la sospensione del bando per l’acquisto e l’installazione dei primi 21 tendoni da adibire a centri di vaccinazione, mentre il commissario ha risposto «i costi del bando sono stati calcolati tenendo conto di quelli praticati dal mercato per analoghe strutture ad uso sanitario, quali si sono dovute purtroppo allestire, per tutto lo scorso anno, presso gli ospedali, negli spazi fieristici, nei parcheggi. Piuttosto, trattandosi di , si confida che le offerte che stanno pervenendo presentino incoraggianti ribassi. Mi preme sottolineare – conclude Arcuri – che l’utilizzazione delle ‘primule’ è, comunque, integrativa e non sostitutiva di altre tipologie di centri di somministrazione dei vaccini, volta com’è a potenziare complessivamente la capacità vaccinale sull’intero territorio nazionale e ad avvicinare la profilassi alle persone di un contesto facilmente raggiungibile, confortevole e sicuro, anche per gli operatori sanitari».



© RIPRODUZIONE RISERVATA