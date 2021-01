Conferenza stampa Arcuri, diretta video/ Ritardo vaccini e indagini siringhe: i temi

Torna l’appuntamento settimanale del commissario all’emergenza Domenico Arcuri, questa volta eccezionalmente di venerdì con la conferenza stampa in diretta video streaming sul canale YouTube dalla sede di Invitalia (dalle ore 11.30). Sarà l’occasione per riprendere i “fili” dell’andamento epidemiologico in Italia nell’ultima settimana, questa volta quasi parallelamente ala cabina di regia anti-Covid che in giornata diffonderà i nuovi colori delle Regioni a seconda dell’ultimo monitoraggio Iss. Ma oltre a fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia, il commissario Arcuri aggiornerà il complesso piano dei vaccini che negli ultimi 14 giorni ha subito una pericolosa frenata dettata dai diversi “scontri” in ambito europeo con l’azienda Pfizer.

Non solo, oggi sarà anche la giornata dell’approvazione (si spera definitiva) dell’agenzia europea del farmaco (Ema) per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, anche qui dopo uno scontro accesissimo sul contratto iniziale per la consegna delle dosi (che diminuiranno per problemi in fase di produzione nella sede in Belgio della multinazionale del farmaco). È di ieri l’annuncio della stessa AstraZeneca di aver accettato, su richiesta della Commissione Ue, di pubblicare contratto integrale; in più, stanno lavorando a nuova proposta fornitura (più di 31 milioni di dosi ma non gli 80 che ci si aspettava inizialmente.

I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Il tema dei vaccini è tutt’altro che definito e chiaro e in questi giorni il Ministero della Salute assieme agli uffici del commissario all’emergenza Covid stanno lavorando a ritoccare profondamente il piano originario per via delle minori quantità di dosi vaccinali almeno in questo primo trimestre 2021. Ma per Arcuri non resterà solo questo il contenuto della conferenza stampa in arrivo stamane: è di ieri la notizia che la Corte dei Conti avrebbe aperto ben 7 fascicoli di indagine su differenti acquisti disposti dal commissario e presidente di Invitalia: le siringhe “lue lock”, le mascherine, gli aghi, ma anche i banchi a rotelle per la scuola e diverse altre funzioni in mano ad Arcuri e sotto l’occhio attento della Corte per valutarne spese specifiche e scelte commerciali.

Secondo lo scoop di Grazia Longo su la Stampa – che ha svelato per prima la vicenda della Corte dei Conti – il commissario Arcuri avrebbe ribadito come proprio su quelle spese «non è previsto controllo». È probabile che proprio nella conferenza stampa di oggi sarà lo stesso commissario all’emergenza a rispondere dell’ipotesi presunta di “danno erariale” contro lo Stato. Uscendo da Palazzo Chigi ieri per l’audizione sul caso Gregoretti, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato «stiamo preparando un esposto per la Procura, perché prima o dopo Arcuri risponderà di quello che ha fatto e non ha fatto. […] Mi auguro che assieme a Conte se ne vada anche Arcuri, perché non se ne può più».



