Conferenza stampa Arcuri, Protezione Civile/ Diretta bollettino coronavirus 28 aprile

È attesa attorno alle ore 12 la diretta video streaming della conferenza stampa del commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, appuntamento ormai fisso di ogni martedì e sabato al posto della conferenza consueta delle ore 18. Oggi pomeriggio usciranno lo stesso i dati del nuovo bollettino su contagi e decessi da tutta Italia ma nella formula del comunicato stampa sempre attorno alle ore 18: i temi che invece Arcuri tratterrà nel punto stampa delle 12 non potranno che partire da tutti i dubbi e i quesiti rimasti dopo la pubblicazione dell’ultimo DPCM 26 aprile dove tra app Immuni, test sierologici, tamponi e tracciamento si è osservato ben poco di quello che ci si aspettava per l’inizio della fase 2 (fissata comunque da Conte per il 4 maggio prossimo per alcune categorie di imprese e lavoratori).

Altro punto nodale è l’accordo raggiunto proprio tra il Commissario Arcuri e le farmacie sulla vendita delle mascherine a prezzo calmierato di 50 centesimi: alle farmacie che però negli ultimi giorni hanno acquistato dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi verrà garantito – secondo quanto prevede l’ordinanza siglata dal commissario all’emergenza – «un ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal Governo».

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, I DATI DI IERI

Venendo al tema sanitario, i dati che sono emersi ieri nell’ultimo bollettino coronavirus da tutte le Regioni mostrano un confortante calo di decessi e contagi come trend settimanale anche se – come spiegato ieri da Brusaferro e Borrelli in conferenza stampa – non si può affatto definire conclusa l’emergenza Covid-19. 26.977 vittime (+333 rispetto a domenica), 199.414 casi totali con aumento rispetto al giorno prima di 1739 unità, e poi ancora tra gli attualmente positivi un decremento di 290 persone con dato dunque raggiunto a 105.813 pazienti.

Gli altri aggiornamenti pervenuti dalla Protezione Civile vedono poi sul fronte guariti-dimessi nuovi 1696 sui 66624 totali, con invece calo dei ricoverati in Terapia Intensiva ora giunti a 1.956 a livello nazionale (-53, -2,6% rispetto a domenica). Dopo i dati elaborati dal bollettino, il n.1 dell’ISS Silvio Brusaferro ha commentato «il trend è in progressivo decremento tanto nei morti quanto nelle infezioni, si va verso importante riduzione. Vuol dire che c’è comunque circolazione del Covid-19 e quindi occorre sempre molta attenzione». Qui sotto nel grafico anche tutti gli altri numeri riferiti alla diffusione del contagio a livello regionale.

