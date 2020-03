Conferenza stampa bollettino Veneto/ Video, 21 marzo: nuova stretta di Zaia

Continuano purtroppo a crescere i numeri nella Regione Veneto (seguendo quello che è il trend di diverse regioni del Nord ma fortunatamente non con le cifre che si registrano in Lombardia) a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel consueto appuntamento con la stampa in cui viene reso noto il bollettino aggiornato di nuovi contagi, decessi e guariti, il Governatore Luca Zaia, che già in precedenza aveva parlato di “bollettino di guerra vero e proprio” ha spiegato come nella giornata di ieri sull’intero territorio erano stati registrati 280 nuovi casi di contagio anche se a preoccupare è stato soprattutto l’aggiornamento del dato sui decessi, che hanno toccato quota 131 unità. Dalla nota consegnata alla stampa è emerso come è pure aumentato il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture di terapia intensiva venete (236) mentre sono invece 223 quelli a oggi guariti; infine sono 12432 le persone attualmente in isolamento che non manifestano alcun sintomo o solo sintomi lievi. Tuttavia una delle novità della giornata di ieri è stata la notizia che dopo giorni a “zero contagi” si è registrato un nuovo caso nella oramai ex zona rossa di Vo’ Euganeo, e la cosa fa riflettere perché si arrivava da cinque giorni in cui l’incubo sembrava terminato.

BOLLETTINO VENETO, AUMENTANO I CASI: NUOVA STRETTA DI ZAIA

È anche questo il motivo per cui Zaia, ancora prima di andare in conferenza stampa per fare il quotidiano punto sulla situazione, ha deciso di dare autonomamente una nuova stretta ricordando che adesso c’è un motivo di preoccupazione in più nella sua regione. “Facciamo attenzione a Verona perché è il nuovo cluster con una esplosione di casi” ha spiegato il governatore leghista ricordando che la città scaligera non a caso confina con la provincia di Brescia, una delle zone più colpite d’Italia. “Anche per questo motivo abbiamo già dato disposizione di svuotare l’ospedale di Villafranca per farne un Covid-center” ha aggiunto: nella giornata di ieri, come detto, Zaia ha poi firmato un’altra ordinanza, ancora più restrittiva, con cui ha deciso la chiusura di parchi e giardini pubblici fino al prossimo 3 aprile, mentre le uscite dovranno essere limitate alle strette necessità, non allontanandosi troppo quando si va a fare la spesa o si porta fuori il cane; decisa inoltre pure la chiusura dei negozi di generi alimentari nei giorni festivi.





