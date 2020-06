Conferenza stampa Conte Azzolina/ Diretta video: scuola, piano Miur per rientro

Conferenza stampa oggi a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui partecipano il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e quello per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Lo annuncia proprio la Presidenza del Consiglio in una nota ufficiale. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv dai canali all-news e in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi e su quello Facebook del premier Conte. Il premier ha confermato anche sulla sua pagina Facebook la diretta da Palazzo Chigi per fornire chiarimenti sul ritorno a scuola a settembre e quindi sul Piano scuola del Miur. Sarà importante anche in considerazione del fatto che nelle ultime ore sono circolate delle bozze sulle linee guida. In attesa delle dichiarazioni in conferenza stampa, il ministro Boccia ha espresso soddisfazione al termine dell’incontro con Regioni ed enti locali: «L’intenso lavoro di questi giorni permette di restituire fiducia al mondo della scuola. Insegnati, studenti, famiglie, personale Ata, possono guardare all’inizio del prossimo anno scolastico confidando in una riapertura ordinata e sicura dal punto di vista sanitario».

SCUOLA, CONFERENZA STAMPA CONTE AZZOLINA

Regioni ed enti locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro a scuola a settembre. Ed è stato raggiunto anche un accordo sulla data: come anticipato, si tornerà tra i banchi il 14 settembre. Si è conclusa da poco la Conferenza Stato-Regioni, quindi si è deciso di procedere con un incontro con la stampa per fornire gli aggiornamenti su quanto discusso e deciso. «L’intesa trovata oggi tra governo, regioni, province e comuni sulle linee guida relative alla riapertura delle scuole è un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali», il commento di Roberto Speranza, ministro della Salute. Ma ha anche sottolineato che «è essenziale investire nuove ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole nella massima sicurezza. È un obiettivo fondamentale su cui tutto il Paese deve essere unito».





