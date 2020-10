Conferenza stampa Conte, diretta video/ Decreto Ristori: misure, Cig, indennizzi

A soli due giorni dall’ultimo Dpcm, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in conferenza stampa per presentare l’ultimo Decreto “Ristori” approvato questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri e pre-annunciato proprio nel precedente punto stampa da Palazzo Chigi di domenica scorsa. Il pacchetto di aiuti economici – tra fondo perduto e crediti di imposta – dovrebbe variare tra i 5 e i 6,8 miliardi di euro, senza ulteriore scostamento di bilancio rispetto a quanto già preventivato nella Manovra di Bilancio 2021: secondo i calcoli del Sole 24 ore, 2 miliardi sono riservati al fondo perduto per attività chiuse o danneggiate dall’ultimo Dpcm, 2,6 per la proroga della Cig (di altre 6 settimane). 1 miliardo per turismo e cultura, come ha spiegato il Ministro Franceschini al termine del CdM «Ristoro immediato per i teatri e i cinema chiusi dal dpcm della scorsa settimana, 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, proroga della cassa integrazione e indennità speciali per i settori del turismo: e’ di oltre in miliardo di euro il pacchetto di misure approvato questa sera per i settori della cultura e del turismo». Infine nel Dl Ristori previsti 300 milioni per le fiere; 180 milioni lavoratori dello sport; 150 milioni per credito d’imposta sugli affitti commerciali dei mesi ottobre, novembre e dicembre; 115 milioni per l’esenzione dalla seconda rata Imu in scadenza il 16 dicembre; 200 milioni per mensilità Reddito di emergenza; 60 milioni per le forze dell’ordine.

NUOVO DECRETO RISTORI: TUTTE LE NOVITÀ

«Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. Oggi alle 15 abbiamo un Cdm in cui approviamo un decreto con immediate misure di ristoro e indennizzi», ha spiegato il Premier Conte oggi in collegamento con i rappresentanti delle categorie più colpite dal semi-lockdown del Governo, concetto che ribadirà nella imminente conferenza stampa in consueto collegamento video streaming in diretta dai canali social di Palazzo Chigi. Tra le principali novità del Dl Ristori, si estende il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021, prorogata di 6 settimane la Cassa Integrazione Covid, lo stop ai pignoramenti immobiliari fino al 31 dicembre mentre vengono stanziati 30 milioni di euro per i tamponi antigenici “rapidi” da destinare a medici di famiglie e pediatri. Viene attivato un servizio nazionale per il contact tracing mentre secondo quanto anticipato dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, «Per le aziende interessate dal Dpcm e’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre». Da ultimo, le elezioni comunali previste per il 22 novembre prossimo vengono rinviate al primo semestre del 2021.



