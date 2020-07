Conferenza stampa Conte/ Diretta video: Dl Semplificazione, Pnr e sforamento bilancio

Dalle ore 11 in poi è prevista la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per illustrare i provvedimenti varati nel Cdm-fiume di questa notte, terminato alle ore 4.07: dal Decreto Semplificazione allo scostamento di bilancio, dal Piano Nazionale di Riforma fino alle leggi regionali e al rendiconto annuale del 2019, di tutto questo il Governo ha raggiunto una semi-intesa che verrà illustrata nel dettaglio dal Presidente del Consiglio in partenza per i bilaterali in Spagna e Portogallo in vista del prossimo Consiglio Ue del 17-18 luglio sul Next Generation Eu. Proprio il Pnr sarà la base del Recovery Plan che a settembre l’Italia dovrà iniziare a negoziare con la Commissione Europea e sul macro-piano di riforme 2021-2023 in realtà (riforma fiscale, digitalizzazione, Recovery Fund, transizione ecologica) il Governo ha trovato una maggiore collaborazione da parte di tutti i partiti. Assai più complicata è invece la situazione sul Dl Semplificazione che infatti viene approvato dal Consiglio dei Ministri “salvo intese”, con modifiche tecniche che andranno approntate ancora nei prossimi giorni.

I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Non bastano settimane di trattativa e non basta la mediazione del Premier Conte: in attesa che venga illustrata nel dettaglio la difficoltà di trovare una quadra sul Decreto «madre di tutte le riforme» (come definita dallo stesso Presidente del Consiglio) nella imminente conferenza stampa in diretta video streaming dai canali di Palazzo Chigi, fino all’ultimo hanno tenuto e tengono banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti. Distanze tra Pd, M5s, Iv e Leu anche sulle opere pubbliche da affidare a commissari, nonché sull‘abuso d’ufficio, sul quale i renziani esprimono riserve, e poi ancora su norme come quella dell’interoperabilità dei dati (distanza Pisano-Gualtieri in CdM). Non si ha ancora chiaro quale siano le opere che andranno sbloccate e con quali fondi ed eventuali commissari: il lungo elenco dovrebbe includere tra le 40 e le 50 opere, spiega l’Ansa, ma non entra ufficialmente nel testo del decreto perché forte è la contrarietà di Pd e LeU ad impalcare un sistema simile al “Modello Genova” e si tiene tempo fino a fine anno per nominare i commissari. Di tutto questo e dell’imminente viaggio in Europa con i principali leader il Premier Conte parlerà a breve nella sua nuova conferenza stampa alla nazione.



