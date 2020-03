Conferenza stampa Conte, diretta video/ Dove seguirla: misure Decreto coronavirus

Al termine del Consiglio dei Ministri tra i più importanti e decisivi dell’intera storia repubblicana recente, il Governo si prepara alla conferenza stampa dove Giuseppe Conte e il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri illustreranno tutte le misure e le norme che verranno adottate nel maxi Decreto economico di aiuti contro il coronavirus. I 4 comparti fondamentali – Lavoro, Sanità, Scadenze fiscali, Aiuti per Famiglie e Imprese – saranno corredato ognuno da diversi sotto-capitoli e articoli con le relative spese messe in budget dopo lo scostamento di bilancio di 25 miliardi ottenuto in Parlamento anche con il via libera della Commissione Europea. Come sempre, tramite i profili social del Premier Conte e sul canale YouTube di Palazzo Chigi sarà possibile seguire e rivedere in differita la conferenza stampa del Presidente del Consiglio in merito al Decreto anti-coronavirus. Dopo diversi slittamenti e rinvii del CdM, finalmente il Governo è riuscito a trovare la “quadra” tra conti e misure da adottare in brevissimo tempo e con voto in Parlamento già dai prossimi giorni.

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA CONTE

Tra le più importanti misure che saranno contenute nel Decreto Legge sugli aiuti economici a famiglie e imprese, da segnalare l’accordo trovato in extremis tra Mef e restante parte del Consiglio dei Ministri: «sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione del decreto-legge del 2 marzo 2020, sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020». La bozza del Decreto economico circolato prima del CdM – come spiegherà Conte in conferenza stampa tra pochi minuti – prevedete che anche sul tema dei versamenti vi saranno importanti novità già da subito: per i titolari di partita Iva di minori dimensioni,«è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria» (fonte Adnkronos).

Qui la diretta streaming video della conferenza stampa di Conte sul Decreto economico



