Conferenza stampa Conte diretta video/ Nuovo Dpcm: zone rosse Regioni e chiusure

Il premier Giuseppe Conte è pronto a tornare in conferenza stampa per presentare il nuovo Dpcm, l’ennesimo, sull’emergenza coronavirus. Sarà l’occasione per capire il piano del Governo per arginare la nuova impennata di casi. Dopo l’intervento in Parlamento del Premier giallorosso, nella notte è stato firmato il nuovo decreto dove vengono confermate le indiscrezioni riguardo l’intenzione del premier Giuseppe Conte di voler aspettare una settimana per provare a scongiurare il lockdown nazionale. L’idea è di provare a resistere procedendo con chiusure mirate di città, intere aree metropolitane e attività. Il presidente del Consiglio ha ribadito negli scorsi giorni: «Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre, adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni». L’attenzione è, dunque, rivolta ai numeri e alla curva epidemiologica. Si comincia con provvedimenti locali, introducendo dei mini-lockdown nei territori: il rischio però di una chiusura totale è concreto. Le terapie intensive stanno reggendo, ma in alcune regioni sono in sofferenza. Alla Camera e al Senato il Capo del Governo ha spiegato come alcune misure saranno nazionali e per tutti (coprifuoco notturno, limitazioni regioni, centri commerciali chiusi, stop musei e mostre, capienza trasporti al 50%) mentre le misure restrittive ulteriori saranno concentrate in tre aree di rischio (gialla, arancione, rossa) dove il Ministero della Salute suddividerà le singole Regioni, ma verranno introdotte e rese attive solo dalla giornata di venerdì 6 novembre (qui spieghiamo il “giallo” di queste ultime convulse ore tra Regioni e Governo).

CONFERENZE STAMPA CONTE: NUOVO DPCM, ALTRE RESTRIZIONI

Il Governo vuole scongiurare il lockdown nazionale, soprattutto per i timori legati alla tenuta economica del paese, oltre che a quella del tessuto sociale. Negli ultimi giorni è emersa l’intenzione di prendere una decisione di questo tipo a ridosso dell’8 novembre, quindi due settimane dopo la scelta di chiudere bar e ristoranti alle 18 e limitare gli spostamenti delle persone con l’ultimo Dpcm. I negozi subiranno forti limitazioni negli orari di apertura e nelle “zone rosse” verranno chiusi del tutto, mentre per i centri commerciali potrebbe scattare la chiusura, in alcuni casi solo nel weekend; il coprifuoco sarà invece notturno dalle 22 alle 5 in ogni parte d’Italia, escluso le aree più a rischio dove sono previste misure più strette. Nelle zone che si trovano nello Scenario 4 infatti – quello più grave – scattano le chiusure delle attività considerate “non essenziali” con un lockdown molto simile a quello in primavera. Per quanto riguarda gli spostamenti tra le Regioni, in quelle “chiuse” si potrà entrare solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Stesso discorso per uscire. Ma ogni aspetto verrà chiarito dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. E non si escludono colpi di scena rispetto alle indiscrezioni emerse finora. Il punto del presidente del Consiglio potrà essere seguito in diretta tv e in video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi e/o sulle pagine social di Giuseppe Conte.



