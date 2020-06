Conferenza stampa Conte/ Diretta video Stati generali: “piano rilancio condiviso”

A chiusura degli 8 giorni di Stati generali, il Premier Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa conclusiva da Villa Doria Pamphilj dove poter fare la sintesi del “Progettiamo il Rilancio”, il piano di rilancio del Governo che fornirà la base per il Recovery Plan di settembre. Dopo ospiti internazionali, parti sociali, parti produttive, uomini e donne delle industrie e del terzo settore fino a cittadini, artisti, mondo cultura, giovani e sanitari, il Governo Conte ha ospitato nella lunga kermesse dei giardini romani il meglio dell’Italia in prima fila contro la battaglia socio-economico-sanitaria del Covid-19, presentando il proprio piano di rilancio ma attendendo gli spunti di ciascuno per formulare il progetto da lanciare nelle prossime settimane.

Con la consueta diretta in video streaming dai canali social di Palazzo Chigi, Conte illustrerà a breve la sintesi e i punti focali sui quali si impianterà il prossimo “Progettiamo il Rilancio”: nel farlo, il Capo del Governo confermerà l’invito nei prossimi giorni alle opposizioni di Centrodestra per contribuire al piano di rilancio. Come detto oggi da Salvini nell’intervista a Repubblica (e confermato da Meloni e Berlusconi nelle scorse ore): «Invito del Presidente del Consiglio dopo gli Stati generali? Sì, andremo. Perché il Paese ne ha bisogno. Il centrodestra torna a quel tavolo, ma per confrontarsi sui fatti. Abbiamo detto no alle passerelle in villa: quelle non ci interessano. Se si aprirà un dialogo vero a Palazzo Chigi, allora di proposte serie ne porteremo venti. Siamo stati lì già tre volte. La prima a marzo, quando denunciammo i rischi legati al decreto sulla Cassa integrazione. Restammo inascoltati».

LA SINTESI DEL PREMIER CONTE

Postando oggi un video frutto dell’incontro di ieri con una delegazione di cittadini “comuni” di diversi settori, il Premier Giuseppe Conte ha ribadito la “linea” per il piano di rilancio del sistema-Italia: «Sono tantissimi i cittadini che mi hanno scritto nelle scorse settimane per rappresentarmi varie urgenze e per raccontarmi le loro storie. Ieri pomeriggio, una finestra della Consultazione Nazionale di Progettiamo Il Rilancio, è stata dedicata ad alcuni di loro, che ho incontrato senza il filtro di associazioni di rappresentanza». In attesa delle parole e della sintesi nella conferenza stampa conclusiva degli Stati generali, il leader della formazione giallorossa aggiunge «Ci siamo confrontati in modo franco e diretto. Le loro testimonianze – conclude Conte – hanno arricchito il dialogo che stiamo coltivando in questi giorni per mettere a punto un ‘Piano di Rilancio’ che sia pienamente condiviso e davvero efficace nel comune interesse. Dobbiamo lavorare con fiducia».





