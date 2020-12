Conferenza stampa Conte, Dpcm Natale 3 dicembre/ Diretta video: pranzi e spostamenti

Alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in conferenza stampa per annunciare al Paese tutte le nuove regole in vigore dal 4 dicembre per le festività di Natale: con la consueta diretta in video streaming sui canali social di Palazzo Chigi, il Capo del Governo illustra nel dettaglio i contenuti del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Con il nuovo Dpcm del 3 dicembre dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. Bisogna limitare gli spostamenti e ridurre i contatti. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove, pesanti chiusure tra gennaio e febbraio», ha spiegato in Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza, anticipando i temi oggi affrontati dal Premier Conte tanto sulle regole di Natale quanto sul piano vaccini anti-Covid in avvio da gennaio. Dopo gli svariati confronti (e gli scontri) degli ultimi giorni con Cts, Regioni, Ministri e capi delegazione, il Presidente Conte si appresta all’annuncio alla nazione di tutte le nuove regole che serviranno ad evitare la terza ondata di pandemia in attesa della maxi campagna di vaccinazione.

LE ANTICIPAZIONI DEL NUOVO DPCM

Il tema più delicato resta quello degli spostamenti nei giorni più a ridosso del Natale: è questo il motivo per cui il Dpcm è “normato”da un decreto-legge “ad hoc” per le festività approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, regolando tanto gli spostamenti quanto il coprifuoco in tutto il Paese. Fermo restando la presenza delle divisioni in fasce di colore (gialla, arancione e rossa) anche nel nuovo Dpcm, il Governo ha però valutato che entro metà dicembre quasi tutte le Regioni potrebbero entrare in zona gialla: e così sono state decise regole ulteriori e più restrittive fino al prossimo 6 gennaio. Si bloccano gli spostamenti tra le Regioni gialle a partire dal 21 dicembre, mentre nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno si profila una sorta di “mini-lockdown” vietando anche il movimento all’interno dei Comuni, proprio per evitare spostamenti e viaggi verso parenti, amici o seconde case di vacanza. Sembrano dunque escluse deroghe per ricongiungimenti di parenti stretti, con la linea “dura” di Speranza e Boccia che dovrebbe alla fine avere la meglio: «Bisogna limitare gli spostamenti e ridurre i contatti. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove, pesanti chiusure tra gennaio e febbraio». Ecco invece in sunto tutte le altre regole che saranno contenute nel nuovo Dpcm 3 dicembre: quarantena per chi rientra dall’estero dopo il 21 dicembre, scuole aperte ma solo dal 7 gennaio (nonostante il tentativo del Premier Conte di far tornare gli studenti in presenza già dal 14 dicembre, ipotesi però naufragata); divieto di spostarsi verso le seconde case dopo il 21 dicembre; shopping ok fino alle 21 ma con centri commerciali chiusi nel fine settimana; bar-ristornati aperti ma solo fino alle 18 in zona gialla, aperti solo a pranzo a Natale e Capodanno; coprifuoco fissato alle 22, dunque niente Messe di Mezzanotte; chiusura totale di impianti sci e alberghi di montagna fino almeno al 7 gennaio; cenoni, raccomandazioni su presenza di soli conviventi ma nessun divieto “esplicito”.

Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. pic.twitter.com/Xgl9YmaJFE — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 3, 2020





