Conferenza stampa Conte in diretta/ Video: il punto su prima giornata Stati Generali

Il premier Giuseppe Conte al termine della prima giornata di Stati generali dell’economia terrà una conferenza stampa in cui farà il punto sugli incontri di oggi. C’è dunque grande attesa, anche in considerazione del fatto che l’evento è a “porte chiuse”. Non è stato infatti concesso l’accesso ai giornalisti, quindi sono molti gli aspetti da chiarire con la stampa in merito agli interventi che si sono susseguiti. Si è parlato a lungo di rilancio, che del resto è il filo conduttore, il tema attorno a cui è stato costruito l’evento. «Non possiamo permetterci un ripristino alla normalità. Lo shock prodotto dalla pandemia porterà una forte contrazione del Prodotto interno lordo, ma non ci si può lamentare perché lo sforzo messo in campo (al livello di risorse, ndr) è secondo solo a quello della Germania», ha dichiarato il presidente del Consiglio. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di «trasformare la crisi in opportunità per rimuovere gli ostacoli che hanno frenato la crescita italiana».

CONFERENZA STAMPA CONTE: LE LINEE STRATEGICHE PER RILANCIO

Non è ancora chiaro l’orario in cui verrà trasmessa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Molto probabilmente ci sarà un collegamento in video streaming attraverso i canali social del premier e quelli di Palazzo Chigi, oltre ad una copertura in diretta tv dei canali all-news, rimasti fuori a Villa Pamphili durante questa prima giornata di Stati generali dell’economia. Nella giornata odierna però ha già spiegato qual è la strada da seguire per il rilancio dell’Italia. «Modernizzazione del Paese. Transizione ecologica. Inclusione sociale, territoriale e di genere». Queste dunque le linee strategiche. «Stiamo lavorando per avere una Pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali già esistenti per la vita di tutti i giorni possano incrementare la produttività dell’economia e l’innovazione». Ma ha sottolineato anche l’importanza del Recovery Fund, ribattezzato Next Generation Ue. Questo per Conte non è il momento solo di continuare a seguire l’emergenza, ma anche quello «di lavorare a un progetto chiaro per uscire dalla crisi. Un progetto coraggioso, condiviso».





