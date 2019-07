conferenza stampa De Rossi Boca Juniors/ Diretta streaming video: la presentazione

Oggi lunedì 29 luglio 2019 è attesa la presentazione ufficiale di Daniele De Rossi al Boca Juniors, con la conferenza stampa del ex pilastro della Roma, prevista pure dalla Bombonera, che per l’occasione sarà più che gremita di tifosi. Dopo il più che discusso e doloroso addio di De Rossi alla Roma, divorzio su cui si è ormai detto tutto e che ha fatto il paio con l’addio anche di Francesco Totti, già dirigente a Trigoria, ecco che inizia oggi la nuova vita del centrale classe 1983, dopo tutta una carriera fatta sotto le insegne del club della Lupa. Da programma quindi la presentazione di Daniele De Rossi come nuovo giocatore del Boca Juniors sarà fatta verso alle ore 17.00 secondo il fuso orario italiano (le 12.00 ora locale) nella Sala Filiberto della Bombonera: qui saranno le prime immagini dell’azzurro con la maglia del club Argentina e pure una piccola conferenza stampa con i media locali e non solo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV CONFERENZA STAMPA DE ROSSI BOCA JUNIORS

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per il momento non vi sono informazioni su una diretta tv o in diretta streaming video ufficiale della presentazione di De Rossi al Boca Juniors e della conferenza stampa de la Bombonera, ma di certo le principali tv sportive non mancheranno di trasmettere i momenti salienti di tale evento. Consigliamo quindi di tenere d’occhio anche i profili social del club argentino, sempre molto prolifico nel fornire ai propri fan aggiornamenti costanti, e che ovviamente non mancherà di pubblicare video e foto dell’evento di presentazione di Daniele De Rossi.

DIRETTA PRESENTAZIONE DE ROSSI: L’APPRODO IN ARGENTINA

In attesa quindi della presentazione ufficiale di Daniele De Rossi come nuovo giocatore del Boca Juniors, ripercorriamo brevemente le tappe che hanno portato il centrale azzurro, alla “tenera” età di 36 anni a sbarcare in Argentina e quindi abbandonare la Roma, club che ha servito indefessamente fin dalle giovanili. Terminata la stagione e in vista della prossima finestra di calciomercato, è del 14 maggio scorso la notizia scioccante del divorzio tra De Rossi e la Roma, annunciato tramite conferenza stampa. La dinamica è ben nota: la società giallorossa aveva previsto per lui un ruolo dirigenziale nella prossima stagione, ma Daniele vuol continuare a giocare, si sente di farlo. Ma la società si dimostra sorda a tali richieste come a quelle dei tifosi, che pregano di trattenere una colonna della società: nulla da fare e tante domande sul futuro di De Rossi. Per il giocatore, svincolato, piovono offerte dall’Italia come dall’Europa e dal tutto il mondo, ma è in Sudamerica che il giocatore sbarca e proprio in Argentina per il Boca Juniors che solo 4 giorni fa ne ha annunciato l’ingaggio ufficiale per una sola stagione. I primi giorni in argentina per De Rossi sono frenetici tra visite mediche e assalti dei tifosi che impazziscono nel vederlo in aeroporto e oggi è quindi arrivato il tanto atteso momento della presentazione ufficiale. Non ci resta quindi che dare la parola alla Bombonera, per udire le prime parole di De Rossi in conferenza stampa di presentazione al Boca Juniors.



