Conferenza stampa Donald Trump/ Diretta video coronavirus Usa: quarantena o economia?

Alle ore 5 pm negli Stati Uniti (le ore 23 circa in Italia) il Presidente Usa Donald Trump terrà una conferenza stampa per aggiornare la nazione sulle misure da adottare da domani 30 marzo: il motivo è semplice, scadono domani mattina le norme fissate 15 giorni fa per rallentare la diffusione del coronavirus e il Presidente repubblicano dopo l’intensa fase odierna della task force anti-Covid 19 (guidata dal vicepresidente Mike Pence) dovrà dare tutte le nuove spiegazioni su quali comportamenti gli americani dovranno tenere per le prossime settimane.

La scelta è sostanzialmente una: stretta maggiore, lockdown serrato in tutta la nazione, oppure consentire all’economia di “respirare” aprendo parzialmente alcune aree degli Stati Uniti. Gli ultimi dati di questi giorni sono tutt’altro che rassicuranti per la Casa Bianca con il contagio da coronavirus che cresce più di tutti al mondo: 124mila contagiati con oltre 2mila vittime con una previsione giunta proprio oggi dall’epidemiologo tra i più celebri al mondo, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci, che spaventa l’intera comunità. «Si temono milioni di casi e tra i 100.000 e i 200.000 morti. Siamo davanti ad una situazione in continuo cambiamento ma la previsione è comunque ragionevole».

Qui la diretta della conferenza stampa di Donald Trump (dalle ore 23)

CORONAVIRUS USA, I DUBBI DI TRUMP

I dubbi sulle decisioni da prendere per Donald Trump sono parecchi: dopo aver messo una “toppa” all’emergenza economica con il provvedimento straordinario “helicopter money” da 1200 dollari per ogni adulto americano e 500 per ogni bambini (votato bipartisan da Rep e Dem al Congresso), il problema ora riguarda l’emergenza sanitaria crescente in alcune aree del Paese, New York in primis. Il Governatore dello Stato di New York ha bollato la quarantena proposta dal tycoon come una «dichiarazione federale di guerra agli Stati, probabilmente non legale»: così al momento Trump ha affermato di volerci comunque pensare senza per ora imporre l’isolamento totale per New York, New Jersey e Connecticut, ma il dubbio resta e per le prossime ore si dovrà arrivare ad una decisione uniforme da proporre per i prossimi 15 giorni.

«Gli presenteremo i dati. Il presidente deciderà nel miglior interesse degli americani», ha spiegato Mike Pence consegnando il report della task force coronavirus dopo la previsione nefasta di Fauci. La speaker della Camera americana Nancy Pelosi chiede cautela in una intervista alla Cnn «Donald Trump non dovrebbe affrettarsi a riaprire scuole e imprese in mezzo alla pandemia». I Governatori come Cuomo (ma non solo) spingono per non “uccidere l’economia” e Trump è come “chiuso” in una morsa tra chi spinge per limitare le restrizioni e chi invece afferma non vi sia altra strada per evitare un’autentica strage nazionale sul medio-lungo periodo. Appuntamento alle ore 23 con la diretta video streaming sui canali social della Casa Bianca e del Presidente Trump per rispondere al dubbio per eccellenza: quarantena o economia?

Will be doing a press conference today at 5:00 P.M. The White House. People are working harder than I have ever seen people work. It is a beautiful thing to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020





