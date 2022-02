Conferenza stampa Draghi-Cartabia, diretta video/ Riforma giustizia e Csm: le novità

LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI E CARTABIA

Immediatamente a seguire il Consiglio dei Ministri di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi (con la più che probabile presenza della Ministro della Giustizia Marta Cartabia) interverrà in conferenza stampa per illustrare la nuova riforma della giustizia e del Csm appena approvati in CdM.

Riforma giustizia in Cdm oggi/ Bozza nuovo Csm: mai più magistrato se eletto politica

Con la diretta video streaming come sempre offerta dal canale YouTube di Palazzo Chigi, Draghi e Cartabia mostreranno le principali novità della riforma frutto di un lungo lavoro tra tecnici dei Ministeri e giuristi. Dal cambio del sistema elettorale in Consiglio Superiore di Magistratura a regole più rigide per evitare “le porte girevoli” tra giustizia e politica, fino al numero stesso dei membri del Csm: sono diversi i cambiamenti, anche se frutto di compromesso politico e dunque più “soft” di quelli messi sul tavolo inizialmente nelle prime bozze circolate. Spinta decisiva per l’approdo finale della riforma è arrivata dal discorso “programmatico” del Presidente della Repubblica Mattarella nel giorno del suo re-insediamento: «È necessario che il Csm risponda ad efficienza e credibilità, valorizzando le capacità in essere e superando logiche di appartenenza che devono restare estranee al contesto giudiziario», aveva detto il Capo dello Stato nel discorso in Parlamento.

Cabina di regia: Sicilia in zona gialla/ Mappa colori: Lombardia bianca tra 7 giorni

BOZZA RIFORMA GIUSTIZIA E CSM: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Diversi i punti sul tavolo del CdM nell’approvare la riforma del Csm e dell’ordinamento giuridico nazionale: su tutti, i cambiamenti importanti che avverranno all’interno del Consiglio Superiore di Magistratura, a cominciare dal meccanismo dell’elezione. Come illustreranno a breve Draghi e Cartabia nella conferenza stampa in diretta streaming da P. Chigi, il nuovo sistema elettorale diviene basato su collegi binominali (ovvero ciascuno due componenti del Csm), ma è prevista anche una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Nella riforma del Csm anticipata da Rai News e Adnkronos non sono previste liste bensì candidatura individuali: il numero totale dei magistrati in Csm torna ad essere 30, di cui 20 togati e 10 laici. Il meccanismo prevede anche il ritorno del sorteggio: «Servirà ad assicurare che in ogni collegio binominale sia raggiunto il minimo previsto di 6 candidati e per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato». Altro punto determinante della nuova riforma della giustizia e del Csm riguarda il rapporto tra magistrati e politici (sulla scia del “caso Maresca” a Napoli): «I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale». Al termine della carica politica resta la possibilità di assumere altri incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni o funzioni comunque non giurisdizionali: la bozza prevede infine anche il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile fino ad oggi. Non solo, i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti, per 3 anni non possono svolgere funzioni giurisdizionali (con la destinazione specifica che sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno).

RIFORMA CSM/ Gli ultimi compromessi per piacere ai pm ed evitare i referendum

DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA DRAGHI





© RIPRODUZIONE RISERVATA