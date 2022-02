Conferenza stampa Draghi diretta video/ Dl Energia: 7,5 miliardi contro caro bollette

Nuova conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi. La seconda per quanto riguarda il mese di febbraio. Dopo quella convocata per presentare la riforma della giustizia e le norme sul Csm, il premier ne ha convocata una per oggi, che si terrà al termine del Cdm sugli interventi contro il caro energia. Il premier Draghi sarà affiancato anche stavolta dal ministro dell’Economia Daniele Franco, ma ci saranno anche i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della Transione ecologica Roberto Cingolani. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv dai canali all-news e in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

Costa “stop Green Pass per attività aperto”/ Mascherine, obbligo vaccini: cosa cambia

Sarà, dunque, l’occasione per illustrare il provvedimento con il quale si intende contrastare il caro bollette, il cosiddetto decreto Energia. Rispetto ai 6,5 miliardi ipotizzati in precedenza, le risorse che il governo dovrebbe stanziare dovrebbero ammontare a 7,5 miliardi. Il provvedimento da un lato replicherà per il secondo trimestre le misure già adottate nel primo, come l’azzeramento degli oneri di sistema, dall’altro sono previsti interventi strutturali per lo stoccaggio e l’aumento della produzione di gas nazionale.

CABINA DI REGIA: PIEMONTE-ABRUZZO-VDA ZONA GIALLA/ Mappa colori: Lombardia bianca da…

DECRETO ENERGIA: INTERVENTO DA 7,5 MILIARDI

Nel decreto Energia sono previsti 500 milioni per rafforzare il bonus sociale, ma sono previste anche semplificazioni per l’installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili. Per promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole medie imprese, viene istituto il “Fondo Rinnovabili Pmi“, con una dotazione pari a 267 milioni. Oltre al capitolo energia, ci sono sostegni all’automotive e la cessione del credito per bonus edilizi e Superbonus. Ad esempio, ci sarà un fondo unico pluriennale per l’automotive: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarà uno stanziamento di 800 milioni nel 2022, che poi salirà a un miliardo negli anni successivi.

Obbligo vaccino sanitari incostituzionale?/ Tar Lombardia chiede parere alla Consulta

Previsti anche fondi per coprire i costi extra per le bollette legati ai rincari dell’energia per Comuni e risorse ad hoc per impianti sportivi e piscine, tra le più colpite dal mix tra restrizioni Covid e caro bollette. Ma non ci sono ancora le cifre sulle risorse che si intendono stanziare, pare che potrebbero aggirarsi sui 100 milioni di euro. Infine, potrebbero essere destinati altri 400 milioni di euro alle spese Covid delle Regioni per la quarta ondata e per l’aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie, come richiesto ministro della salute Roberto Speranza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA