Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Novità Decreto Imprese, Lavoro, Professioni

Alle ore 16 è convocata a Palazzo Chigi (in diretta video streaming presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio) la conferenza stampa di presentazione del nuovo Decreto “Imprese, Lavoro, Professioni”: presenti a illustrare le misure del ‘fu’ Dl Sostegni bis, il Premier Mario Draghi e i Ministri del Lavoro Andrea Orlando e dell’Economia Daniele Franco. In tutto 40 miliardi in extra deficit che il Governo utilizzerà per finanziare tutte le misure di questa – si spera – ultima “Manovra di Bilancio” in sostegno all’economia colpita dalla pandemia Covid-19.

Secondo le ultime novità in arrivo dal Consiglio dei Ministri (convocato stamane alle 11.15), il testo del nuovo Decreto economico prevederà almeno 15,4 miliardi di euro per lo stanziamento per l’acconto e il saldo dei nuovi ristori: 8 miliardi andranno per nuova tranche di sostegni da erogare in automatico per chi ha subito perdite secondo lo schema classico già attuato nel primo Dl Sostegni. 3,4 miliardi per chi sceglierà il nuovo calcolo del calo dei ricavi: si tratta di un sistema in base al quale «l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020», spiega l’Adkronos. Infine, 4 mld per il conguaglio di fine anno sulla base dei risultati di esercizio.

I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Nella conferenza stampa con Draghi si entrerà poi nelle pieghe più interne del Decreto “Imprese, Lavoro, Professioni”, come ad esempio i crediti di imposta per gli affitti, la proroga delle garanzie per mutui e prestiti, gli sconti Tari nei Comuni e la fine del blocco dei licenziamenti che avverrà al fine luglio. Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600 euro, mentre saranno in tutto 3,3 i miliardi di euro di fondi destinati al settore Turismo (fondo montagna, operatori, città d’arte, agevolazioni contributi, credito imposta per canoni locazione). Nel Dl Sostegni bis stanziati anche 1,65 miliardi per la struttura commissariale del generale Figliuolo, mentre sono 5,8 i milioni per istituire, con la vigilanza del ministero della Salute e il coordinamento dell’Iss, una sorveglianza sistematica del Covid e delle sue varianti nelle acque reflue. Ai Ministri Franco e Orlando saranno poi richieste novità e aggiornamenti circa la situazione delle riforme sul Recovery Plan, mentre al Premier Draghi una valutazione sulla recenti riaperture e sulla campagna vaccini in vista dell’estate sarà certamente richiesta. Appuntamento, come sempre, in diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi.

CONFERENZA STAMPA DRAGHI, LA DIRETTA VIDEO STREAMING



