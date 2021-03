Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Nuovo Decreto Covid, vaccini e Consiglio Ue

Alle ore 14 il Presidente Mario Draghi ha convocato una conferenza stampa in diretta video streaming (sul canale YouTube di Palazzo Chigi) presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: l’intento di voler accelerare tanto nel piano vaccini quanto nell’anticipare le prossime regole anti-Covid dopo la Pasqua, ha portato il Presidente del Consiglio a scegliere la strada della comunicazione alla stampa e alla nazione dell’orientamento che il Governo intende adottare nelle prossime decisive settimane di lotta contro la pandemia Covid-19. Alle ore 12 nella cabina di regia a Palazzo Chigi Draghi incontra i rappresentanti dei singoli partiti e responsabili dei settori più delicati (Economia, Imprese, Regioni) e proverà a fare una sintesi dello schema da adottare per il prossimo Decreto legge: l’attuale provvedimento scade il prossimo 6 aprile, appena dopo Pasqua, e il Governo si ritrova ancora una volta diviso tra “chiusuristi” e “aperturisti” sulle regole da adottare.

Difficilmente si vedranno grosse variazioni nel pacchetto di misure – sebbene il picco dei contagi sembra finalmente esser stato scollinato in questa lunga terza ondata – ma alcune novità potrebbero intervenire: una zona “giallo rafforzato” con aperture di bar e ristoranti fino alle ore 16, una zona arancione perenne durante i weekend e lockdown per il weekend 1-2 maggio. Si potrebbero rivedere finalmente aperture anche in zona rossa per barbieri, parrucchieri ed estetisti ma soprattutto gli studenti fino alla prima media potranno tornare in presenza già dal 7 aprile con il piano scuola che sta mettendo a punto il Ministro Miur Patrizio Bianchi (tamponi in classe ogni settimana e stretto tracciamento).

GLI ALTRI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI

Ma la conferenza stampa di Mario Draghi oggi non affronterà soltanto il nodo del Decreto Covid, visto anche l’attualità di questi ultimi giorni fatta soprattutto di piano vaccini, aggiornamento delle linee guida nazionali e caos in Europa sui contratti di AstraZeneca, Pfizer e del possibile ‘prossimo’ con Sputnik-V. Il tandem Curcio-Figliuolo sta imprimendo una netta accelerazione sulla campagna vaccinale, con maggiore coordinamento nazionale e aggiornamento costante delle dosi distribuite e degli HUB vaccinali in rapida strutturazione (parcheggi, palazzetti, stadi) su tutto il territorio. Nel confronto ieri al Consiglio Europeo il Premier Draghi è stato netto nel ribadire che l’unico modo per ripartire dalla crisi è imprimere netta accelerazione – tanto nazionale quanto europea – sulla campagna di vaccini anti-Covid: maggior sinergia nella distribuzione, pragmatismo nella somministrazione (seguendo il metodo inglese) e possibile forzature come il blocco dell’export per quelle aziende che non rispettano i contratti.

Il Presidente del Consiglio ha intimato poi l’Europa a fare presto e fare meglio su quanto riguarda la distribuzione delle dosi, sbloccando ogni freno burocratico che finora ha visto gli Stati europei pagar dazio rispetto ai “competitor” Usa, Israele e Regno Unito. Il nodo AstraZeneca resta centrale anche per Draghi, come ribadito all’Eurosummit «I cittadini europei hanno la sensazione di essere ingannati da alcune case farmaceutiche, in particolare da AstraZeneca, per questo bisogna fare in modo che le dosi prodotte in Ue restino in Ue, anche attraverso il meccanismo di controllo dell’export», ma importanti sono anche gli accordi con Pfizer e Sputnik per far produrre i sieri anti-Covid direttamente sul nostro territorio italiano. Di questo e di tanto altro (Recovery Plan, nuovo scostamento di bilancio, turismo per l’estate, proroga stato di emergenza) Draghi discuterà alle 14 nella sua seconda conferenza stampa ufficiale da quando è Presidente del Consiglio.



