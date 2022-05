Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Temi: aiuti famiglie, accise, guerra Ucraina

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA PREMIER MARIO DRAGHI: DOVE VEDERLA

Dopo la “pausa forzata” per la positività al Covid-19, torna in conferenza stampa e negli impegni politici il Premier Mario Draghi: al termine della lunga giornata, cominciata con la riunione mattutina con i sindacati e proseguita con il CdM in due “tranche”, il Presidente del Consiglio illustrerà tutte le novità del nuovo Decreto Aiuti e del Decreto Carburanti nella conferenza stampa con diretta video streaming dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi.

Come di norma, l’incontro tra la stampa e il Premier avverrà una mezzoretta circa dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri: sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa di Draghi sui canali social del Governo, sul canale YouTube di Palazzo Chigi e sui canali tv all news come Rai News24, TgCom24 e SkyTG24. Confermata la presenza accanto al Premier Draghi dei Ministri competenti nelle materie affrontate nell’ultimo Dl Aiuti: Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Cingolani (Transizione Ecologica).

I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI: DALLA GUERRA AGLI AIUTI

La bozza del Decreto Aiuti in via d’approvazione nel CdM (con stanziamento di 14 miliardi di euro come copertura) odierno vede diversi punti all’ordine del giorno, sviscerati a breve nella conferenza stampa di Palazzo Chigi: dalla proroga per la riduzione delle accise benzina (-30 centesimi) fino all’8 luglio 2022 agli aiuti per famiglie e imprese, come l’allargamento del bonus sociale contro il caro bollette. Il Governo punta un tetto Isee rialzato per ottenere lo sconto, alzato a marzo da 8mila a 12mila euro, dovrebbe ora salire fino a 14-15mila euro. Al MISE è invece allo studio un modo per rendere automatico il bonus con la presentazione dell’Isee. Si valuta la riduzione del cuneo fiscale, un nuovo sostegno ai lavoratori pendolari con sconti sugli abbonamenti ai servizi di trasporto; infine, nel Decreto Aiuti troverebbe infine posto anche la realizzazione “urgente” di rigassificatori galleggianti «oltre le 12miglia nautiche ed impianti fissi a terra, per rendere effettiva l’autonomia dal gas russo, e a proroga di sei mesi alle centrali a carbone», spiega Teleborsa.

Ma nella diretta video streaming della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Premier Draghi non parlerà solo degli aiuti e sostegni all’economia per fronteggiare la crisi ucraina: sarà infatti la guerra e i rapporti con la Nato per contrastare la Russia sul tavolo della discussione. Il decreto armi (con tanto di segreto di Stato annunciato dal Ministro Guerini nella recente audizione al Copasir) da inviare all’Ucraina sarà certamente un punto discusso nelle domande dei giornalisti, così come l’evoluzione del PNRR e le prossime tappe sull’emergenza Covid-19, dopo la sospensione del Green Pass e la riduzione delle regole al via dal 1 maggio 2022.

