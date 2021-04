CONFERENZA STAMPA DRAGHI, DIRETTA VIDEO/ Temi: riaperture, Def, sostegni e Recovery

COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI

Alle ore 15 il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una nuova conferenza stampa – la quarta da quando siede a Palazzo Chigi – per informare il Paese sulle ultime novità epidemiologiche, politiche ed economiche. Il tema delle riaperture sarà certamente centrale anche per la cabina di regia tenuta questa mattina in video collegamento con le Regioni, dove si è parlato della road map ipotizzata dal Governo per il mese di maggio.

La conferenza stampa di Draghi sarà possibile seguirla in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi, ma anche su tutti i canali social ufficiali della Presidenza (Facebook, Instagram e Twitter) oltre che in diretta tv sui principali canali all-news (Sky Tg24, Rai News24 e TgCom24). Con il monitoraggio Iss arrivato oggi in cabina di regia, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le nuove ordinanze sui colori in vigore dal prossimo lunedì 19 aprile: per quanto riguarda però il ritorno di zone gialle e bianche bisognerà attendere lunedì 3 maggio, con l’adozione del nuovo Decreto Covid maggio che oggi in cabina di regia è stato presentato nella sua prima bozza alle Regioni.

GLI ALTRI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Il “mantra” del Governo Draghi restano le riaperture graduali, diverso dal forte input che Regioni e commercianti avrebbero voluto già dalla fine di aprile: ristoranti, bar, palestre, piscine, teatri, cinema, musei ma anche scuola, coprifuoco e spostamenti. Tanti i punti all’ordine del giorno del Decreto su quali il Premier Draghi sarà sicuramente “indotto” a parlare nella conferenza stampa in arrivo alle ore 15. Gli altri temi previsti riguardano la recente approvazione del Def – Documento di Economia e Finanza – con nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro: si anticipa così il vasto intervento “salva-imprese” previsto per fine aprile, con 35 dei 40 mld in extra-deficit che andranno a finanziare il Decreto Sostegni bis allo studio del Mef (i restanti 5 serviranno per il “fondo complementare” a lato del Recovery Plan, per tutti quei progetti che non potranno rientrare per “paletti” vari nel PNRR). Proprio il piano nazionale sul Recovery Fund sarà tema importante dell’odierna conferenza stampa, visto che i tempi stretti impongono al Governo la presentazione del testo finale entro il 30 aprile a Bruxelles (con il confronto serrato con tutti i partiti iniziati ieri e in conclusione martedì prossimo): di questo e di molto altro parlerà Draghi nel nuovo punto stampa da Palazzo Chigi, con sicure domande sul “caso-Erdogan” (dopo il botta e risposta tra il Premier e il Presidente turco), sul futuro della Libia, il ritiro delle truppe dall’Afghanistan e il consueto aggiornamento sui vaccini in arrivo in Italia dopo gli “stop” ad AstraZeneca e Johnson & Johnson.

