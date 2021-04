Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Vaccini AstraZeneca, riaperture e Recovery

CONFERENZA STAMPA DRAGHI IN DIRETTA: COME SEGUIRLA

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato oggi alle ore 18 la conferenza stampa in diretta video streaming presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: a sorpresa, stamane l’annuncio del Premier per il nuovo incontro con i giornalisti a poche ore dalla convulsa situazione riguardo il vaccino AstraZeneca, e nel giorno in cui incontrerà le Regioni per fissare le linee guida generali sui progetti del Recovery Plan.

Al momento il comunicato di Palazzo Chigi non dice altro in merito ai contenuti della conferenza odierna, anche se non è difficile immaginare quali saranno i primi punti all’ordine del giorno dell’ex Presidente Bce. Nell’incontro con i giornalisti saranno illustrati nel dettaglio le novità sul piano vaccinale dopo il “caos” AstraZeneca, le possibili prossime riaperture a fine aprile e inizio maggio, il Recovery Plan e il nuovo Decreto Sostegno allo studio del Governo. La diretta video streaming della conferenza stampa sarà garantita come sempre dal canale YouTube di Palazzo Chigi a partite dalle ore 18, così come i canali social tradizionali (Facebook, Instagram e Twitter)

I POSSIBILI TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Punto di partenza della conferenza stampa odierna del Premier Draghi non potrà non essere il piano vaccinale e le recentissime novità sul fronte AstraZeneca: dopo le valutazioni di Ema, i Governi europei hanno convenuto di intervenire con “precauzioni” aggiunte sul siero anglo-svedese portando in quasi tutti i Paesi Ue la raccomandazione per i vaccini AZ per i soli over-60. Il cortocircuito comunicativo e mediatico che perdura ormai da un mese sui presunti legami tra eventi rari di trombosi e vaccinazione AstraZeneca non ha escluso anche il nostro Paese: solo due settimane fa si ribadiva l’assoluta certezza del siero e la ripresa della campagna di vaccinazione (dopo lo stop di una settimana), ieri invece la circolare del Ministero della Salute che fa parziale marcia indietro con raccomandate somministrazioni agli over-60 (lasciando però intatta la seconda dose con AstraZeneca di chi l’ha finora ricevuto in prima tranche). Servirà una parola più chiara e netta dal Premier Draghi che in conferenza stampa evidentemente proverà a fare il punto della situazione allo stato attuale della vicenda, confermando quanto già il commissario Figliuolo ha spiegato stamattina («il piano prosegue con AstraZeneca, obiettivo 500mila dosi entro fine aprile»).

Ci sarà spazio poi per discutere delle novità presentate dai Ministri Franco e Gelmini agli enti locali nella Conferenza Stato-Regioni in merito al Recovery Plan. Il PNRR andrà presentato entro il 30 aprile e si affrettano in questi giorni le riunioni per stilare il documento definitivo da inviare poi a Bruxelles; capitoli importanti nell’incontro odierno con la stampa anche sul fronte emergenza economica e sociale dovuta ai lockdown perduranti. Come anticipato dalla Ministra Gelmini ieri, dal 20 aprile e poi da inizio maggio si dovranno rilanciare le riaperture del Paese per far respirare le categorie commerciali in sofferenza totale da ormai oltre un anno vissuto di schizofrenici “stop & go”. Infine, il vertice con Draghi di questo pomeriggio aggiornerà Regioni e Comuni sul nuovo scostamento di bilancio in previsione per aumentare i sostegni alle imprese e alle categorie più colpite dai lockdown e chiusure.



