Conferenza stampa Draghi-Speranza, diretta video/ Green Pass, lavoro e regole Covid

LA CONFERENZA STAMPA CON DRAGHI E SPERANZA

Dal 1 aprile, con la fine dello Stato d’Emergenza in Italia, stop all’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over-50, mentre dal 1 maggio sparirà del tutto il Green Pass: l’annuncio verrà dato dal Premier Mario Draghi e dal Ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri delle ore 15.30.

Come sempre con la consueta diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi, il Capo del Governo torna a parlare di emergenza Covid nel pieno della tempesta internazionale sul fronte guerra Ucraina-Russia: «Saranno illustrate le decisioni sulla uscita dalla fase di emergenza», spiega Palazzo Chigi anticipando il contenuto della conferenza stampa dove Draghi e Speranza indicheranno l’esatta “road map” di riaperture e allentamento restrizioni inserite nell’ultimo Decreto Covid in rampa di lancio nel Cdm odierno. Dal 1 aprile ci saranno una serie di riaperture, specie sulle attività all’aperto, mentre dal 1 maggio le fonti di Governo hanno riportato l’intenzione di rimuovere l’obbligo del Green Pass dovunque.

DECRETO COVID E GREEN PASS: I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI

Entrando nelle pieghe dei contenuti oggi in oggetto nella conferenza stampa da Palazzo Chigi, lo scandire delle date per uscire dall’emergenza Covid non può che partire dal prossimo 1 aprile: sarà quello infatti il primo giorno in cui non sarà in funzione lo Stato d’emergenza Covid, “tradizione” ormai da due anni a questa parte. Con la fine del periodo di emergenza, vengono a decadere diverse funzioni finora mantenute dai Governo Conte e Draghi: stop al sistema dei colori, al Cts e al commissario all’emergenza (anche se Locatelli e Brusaferro rimarranno consulenti del Ministero della Salute). Nella diretta con la conferenza stampa di Draghi verranno poi espresse tutte le regole dettagliate e le date fissate per uscire definitivamente dall’emergenza, qui in “pillole” le ultime novità emerse dalla bozza del Decreto Covid

– dal 1 aprile: stop a Green Pass per mezzi di trasporto pubblici locali; stop Green pass all’aperto; stop colori; capienza stadi al 100%; stop Super Green Pass lavoro per over-50 (basterà Green Pass base)

– dal 1 maggio: stop Green Pass in tutta Italia; stop obbligo mascherine

– l’obbligo vaccinale resta fino al 15 giugno ma dal 1 aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria

Non mancheranno gli accenni in conferenza stampa alla situazione di massima gravità a livello internazionale, dalla guerra in Ucraina allo scontro con la Russia, dal caro prezzi ai problemi dell’energia: probabile però che Draghi si limiterà a rinviare tali temi in un prossimo intervento con la stampa non appena sarà approvato in CdM il decreto in preparazione tra MISE, MEF e MiTE.

