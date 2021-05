Conferenza stampa Draghi Von der Leyen: diretta video/ I temi: Health Summit, vaccini

Alle 17.30 questo pomeriggio in diretta video streaming sui canali di Palazzo Chigi si terrà la conferenza stampa conclusiva del Global Health Summit, l’evento speciale sulla sanità organizzato dalla Presidenza italiana del G20 con gli interventi in video collegamento dei principali leader politici e sanitari a livello internazionale.

DIRETTA GLOBAL HEALTH SUMMIT/ Video Draghi-Von der Leyen: “vacciniamo il mondo”

Terranno la conferenza stampa il “padrone di casa”, il Premier Mario Draghi assieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen che presenteranno pubblicamente gli esiti del Summit, su tutti la Dichiarazione di Roma: «Sedici principi da seguire per non ripetere gli errori fatti nell’inverno del 2020. Sedici binari con cui costruire una sanità più equa», un vademecum ambizioso al quale Paesi del G20, Ue e organizzazioni internazionali sono giunte dopo un lungo lavoro diplomatico

CONFERENZA STAMPA DRAGHI-VON DER LEYEN: COME SEGUIRLA

«Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente», ha spiegato stamane Draghi aprendo il Global Health Summit da Villa Pamphili a Roma; «La logica di questo vertice è essere pronti per il futuro e cercare di non ripetere gli errori compiuti prima e durante la pandemia Covid-19», così la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, seduta a fianco del Premier Mario Draghi Presidente G20 in questo 2021. «I vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali», ha spiegato il Premier Draghi ribadendo quanto già annunciato fin dall’inizio del suo mandato a Palazzo Chigi. Il primo obiettivo è dare a tutti un vaccino, ha poi ribadito Von der Leven annunciando 100 milioni di dosi a Paesi a basso reddito già nei prossimi mesi. I contenuti della dichiarazione finale adottata da tutti i membri del G20 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità potranno costituire «un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future crisi sanitarie mondiali». Tra i possibili temi il nodo dei brevetti sui vaccini, le sfide del prossimo Recovery Fund e i progetti europei sulla lotta alla pandemia. Per seguire la conferenza stampa conclusiva con Draghi e Von der Leyen – dove verranno illustrati i risultati del Summit globale – occorre semplicemente collegarsi in diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi, in tv su Rai 1, Rai News24 e tutti i canali all-news a partire dalle ore 17.30 (durerà circa fino alle ore 18, salvo ritardi).

