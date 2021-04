Conferenza stampa EMA AstraZeneca/ Diretta streaming video 23 aprile: basta una dose?

Si terrà a partire dalle 16 di oggi, venerdì 23 aprile 2021, la conferenza stampa dell’EMA (Agenzia europea del farmaco) sugli aggiornamenti del vaccino AstraZeneca, come spiegato in una nota ufficiale ripresa da numerose agenzie. In particolare, dall’appuntamento odierno potrebbe emergere una novità in grado di ridisegnare e snellire le campagne vaccinali in ogni singolo Paese dell’orbe terracqueo: secondo alcuni studi, infatti, potrebbe essere sufficiente una sola dose di AstraZeneca, ora ribattezzato Vaxzevria, per ridurre drasticamente le chance di infezione da Covid-19 nei pazienti sottoposti all’inoculazione.

In particolare, è stata l’Università di Oxford a chiarire, a margine di un lavoro di approfondimento condotto in collaborazione con l’ufficio di statistica della Gran Bretagna, che una sola dose del siero anglo-svedese (ma anche di quello prodotto da Pfizer) è in grado di ridurre di quasi due terzi il rischio di contagio. Il tutto, partendo da un concetto conclamato e che non deve mai essere perso di vista: le persone vaccinate possono comunque contrarre il Coronavirus e trasmetterlo, nonostante possiedano già gli anticorpi.

EMA SU ASTRAZENECA: AZIONE LEGALE DELL’UE?

In attesa dunque della diretta streaming video della conferenza stampa dell’EMA sul vaccino AstraZeneca, è d’uopo riportare quanto sta accadendo in queste ore a livello continentale. La Commissione europea ha infatti manifestato l’intenzione di portare in tribunale AstraZeneca, con il supporto di almeno ventisei nazioni che compongono l’Unione Europea (resta in bilico l’Ungheria). Tuttavia, come ha specificato Eric Mamer, portavoce capo della Commissione Europea, nel corso di un incontro con i giornalisti andato in scena nelle scorse ore a Bruxelles, una vera e propria decisione definitiva in merito a quelli che potrebbero essere i passi legali mossi contro AstraZeneca “ad oggi non è ancora stata presa”. Gli ha fatto eco Ursula von der Leyen, intercettata dalla stampa belga in occasione della visita a un impianto di produzione di Pfizer: “L’Unione europea non ha ancora deciso se avviare un’azione contro AstraZeneca per le mancate forniture da parte della società”.

