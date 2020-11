Conferenza stampa Gallera, diretta video/ Piano Lombardia per gestione pazienti Covid

Alle ore 13 la Regione Lombardia presenterà in conferenza stampa – con consueta diretta video streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online – il nuovo piano con le indicazioni per la gestione dei pazienti Covid-19 nella rete territoriale. L’assessore al Welfare Giulio Gallera incontrerà così i giornalisti per presentare le ultime novità sulla cura e gestione dei pazienti specialmente in ambito domiciliare, uno dei punti di maggior sofferenza tanto lombardo quanto nazionale come evidenziato di recente dalla relazione della Corte dei Conti. Intervengono in conferenza stampa, oltre al n.1 della Sanità lombarda, anche i seguenti ospiti:

– Marco Trivelli, direttore generale Welfare

– Antonio Monteleone, presidente Agespi Lombardia

– Luca Degani, presidente Uneba Lombardia

– Valeria Negrini, presidente FederSolidarieta Lombardia

Dalle ore 13 e in diretta dall’Auditorium Testori di Milano, i vertici della sanità di Regione Lombardia illustreranno le principali novità nel piano di gestione dei pazienti affetti da Covid-19, tanto quelli in isolamento domiciliare quanto per i più sofferenti ricoverati in reparti Covid e terapie intensive.



CONFERENZA STAMPA SU GESTIONE PAZIENTI COVID

Nel frattempo a livello politico si fanno più pressanti le richieste del Governatore Fontana e dello stesso Gallera per ottenere dal Governo il via libera ad un allentamento delle misure restrittive che permangono in Lombardia ormai da tre settimane: «I dati della Lombardia sono in netto miglioramento. Nella zona di Milano, l’Rt è addirittura sotto l’1 per cento e così si sta avviando in tutta la regione. Aspettiamo l’Istituto superiore di sanità e il confronto con il governo: come ha detto il presidente Fontana, oggi siamo quasi da zona gialla», ha spiegato l’assessore al Welfare stamane a “Mattino 5”. Da venerdì 27 novembre in teoria, con i dati attuali, la Lombardia potrebbe svestire i panni della zona rossa per “scivolare” su misure ben meno restrittive. «Obiettivo nostro e anche del governo è che nel periodo delle feste natalizie, da sant’Ambrogio in poi, ci sia la possibilità per i negozi e anche i ristoranti, di riaprire per fare ripartire l’economia – ha ribadito Gallera -. E’ chiaro che tutto questo va gestito con prudenza sia da parte dei singoli cittadini sia da parte dei proprietari dei negozi e dei gestori dei ristoranti. Se ci affolliamo nei negozi, se andiamo a ‘fare le vasche’ in centro gomito a gomito e ci troviamo a fare i cenoni con tante persone è chiaro che ci ributtiamo in una situazione di pericolo. Se invece gestiamo tutto con giudizio potremmo salvaguardare l’economia del periodo natalizio».

